Для комфорта заключенных ФСИН пополнит парк современными автозаками

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ обновит автопарк, чтобы обеспечить безопасность и комфорт заключенных, сообщает РИА Новости.

«В 2020 году ФСИН России поставит в свои территориальные органы 70 новых специальных автомобилей типа „АЗ“, оборудованных современными системами кондиционирования, вентиляции, отопления и видеонаблюдения», — рассказали во ФСИН.

Также в парке появятся спецвагоны с кондиционерами, системой подачи воды в каждую камеру и устройствами по обеззараживанию воздуха.

Для обеспечения безопасности транспорта при перевозке заключенных 765 спецавтомобилей «АЗ» будут оборудованы спецустройствами для подачи световых и звуковых сигналов, пишет polit.ru.

Все караулы по конвоированию обеспечат переносными видеорегистраторами, это поможет исключить случаи превышения служебных полномочий сотрудниками ФСИН и нарушения прав заключенных.