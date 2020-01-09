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Жизнь

Для комфорта заключенных ФСИН пополнит парк современными автозаками

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ обновит автопарк, чтобы обеспечить безопасность и комфорт заключенных, сообщает РИА Новости.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

«В 2020 году ФСИН России поставит в свои территориальные органы 70 новых специальных автомобилей типа „АЗ“, оборудованных современными системами кондиционирования, вентиляции, отопления и видеонаблюдения», — рассказали во ФСИН.

Также в парке появятся спецвагоны с кондиционерами, системой подачи воды в каждую камеру и устройствами по обеззараживанию воздуха.

Для обеспечения безопасности транспорта при перевозке заключенных 765 спецавтомобилей «АЗ» будут оборудованы спецустройствами для подачи световых и звуковых сигналов, пишет polit.ru.

Все караулы по конвоированию обеспечат переносными видеорегистраторами, это поможет исключить случаи превышения служебных полномочий сотрудниками ФСИН и нарушения прав заключенных.

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