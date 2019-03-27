Для миллионов официально трудоустроенных россиянок увеличится рабочий день

Для почти 13 млн работающих российских женщин продолжительность рабочего времени может быть увеличена, сообщают « Известия ».

Речь идет об официально трудоустроенных жительницах сельской местности.

Согласно действующему законодательству, женщины в деревнях и селах, получая полную заработную плату, работают по 36 часов в неделю, в то время как у все остальных рабочая неделя составляет 40 часов. Проработкой вопроса уже занимается российское Минтруд.

Эту норму узаконили еще в 1990 году — тогда законодатели посчитали, что на селе женщинам нужно дополнительное время для ведения личного хозяйства. В связи с чем потребовалось пересматривать данное положение, в Минтруда пояснять отказываются, приводя лишь один аргумент — ведется «работа по отмене устаревших норм».

Нагрузки

Даже спустя 30 лет хозяйственная нагрузка на женщин в селах остается высокой. Практически везде приходится носить воду из колодцев и растапливать печи, содержать домашний скот. Последний остается важным подспорьем при низком уровне зарплат в деревнях. Труд в деревне осложняется тяжелыми климатическими условиями и сложным графиком работ.

Безработица

Еще один аргумент — увеличение безработицы. Во многих деревнях и без того сложно найти работу, а законное увеличение рабочего времени приведет к сокращениям на сельхозпредприятиях, заявляют представители АПК.

Цифры

По данным Росстатата, в сельской местности сейчас проживают 37,6 млн человек, из которых 20,3 млн — женщины. Официально трудоустроены и пользуются правом на короткую неделю 12,9 млн селянок.