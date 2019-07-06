Для нового рекорда на озере Яровом в Алтайском крае сотни гостей курорта станцуют ламбаду

Сотни танцоров ламбады зайдут в соленую воду озера Яровое 20 июля, чтобы установить новый алтайский рекорд: самого «читающего» озера, пишет визиталтай.рф.

Флешмоб «Звезда на Яровом», итоги которого уже трижды становились рекордом в масштабах России, в 2019 году ждет «перезагрузка» — новый образ, живая музыка и танцующие ряды участников события. Об этом рассказала режиссер праздника Светлана Власова.

Просто пересчитать лежащих звездочками людей на Яровом организаторам праздника оказалось в этот раз недостаточно. Нынче каждый участник июльской акции получит листовку с надписью «Яровое» и станет изучать ее, улегшись на воду.

Как известно, ставить очередной рекорд курорту помогают тысячи отдыхающих. Чтобы рекордсмены не скучали в ожидании старта, им предложат двигаться в такт зажигательному бразильскому танцу. Повторяя фирменные движения ламбады, участники флешмоба начнут стройными рядами заходить в воду.

Отдых в Яровом. Евгения Родочинская

Пока горячая бразильская процессия движется, на суше будут устраивать конкурсы «песочных звезд» (по аналогии со «снежными ангелами»), соревнования лепщиков из песка и прочую развлекательную «движуху».

Впервые событие получит живое музыкальное сопровождение: играть для участников рекорда на пляжном комплексе «Причал» будет группа «Ая». Стать действующим лицом нового уникального рекорда «Звезда на Яровом» может любой человек от 16 до 70 лет, умеющий плавать.

В финале акции волонтеры соберут листовки у тех, кто выходит из воды: на пляже и поверхности озера не останется бумажного мусора, подчеркивают организаторы.