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Жизнь

Для нового рекорда на озере Яровом в Алтайском крае сотни гостей курорта станцуют ламбаду

Сотни танцоров ламбады зайдут в соленую воду озера Яровое 20 июля, чтобы установить новый алтайский рекорд: самого «читающего» озера, пишет визиталтай.рф.

Александр Ревва на Яровом помог установить рекорд по массовому лежанию звездочкой.
Александр Ревва на Яровом помог установить рекорд по массовому лежанию звездочкой.
altapress.ru

Флешмоб «Звезда на Яровом», итоги которого уже трижды становились рекордом в масштабах России, в 2019 году ждет «перезагрузка» — новый образ, живая музыка и танцующие ряды участников события. Об этом рассказала режиссер праздника Светлана Власова.

Просто пересчитать лежащих звездочками людей на Яровом организаторам праздника оказалось в этот раз недостаточно. Нынче каждый участник июльской акции получит листовку с надписью «Яровое» и станет изучать ее, улегшись на воду.

Как известно, ставить очередной рекорд курорту помогают тысячи отдыхающих. Чтобы рекордсмены не скучали в ожидании старта, им предложат двигаться в такт зажигательному бразильскому танцу. Повторяя фирменные движения ламбады, участники флешмоба начнут стройными рядами заходить в воду.

Отдых в Яровом.
Отдых в Яровом.
Евгения Родочинская

Пока горячая бразильская процессия движется, на суше будут устраивать конкурсы «песочных звезд» (по аналогии со «снежными ангелами»), соревнования лепщиков из песка и прочую развлекательную «движуху».

Впервые событие получит живое музыкальное сопровождение: играть для участников рекорда на пляжном комплексе «Причал» будет группа «Ая». Стать действующим лицом нового уникального рекорда «Звезда на Яровом» может любой человек от 16 до 70 лет, умеющий плавать.

В финале акции волонтеры соберут листовки у тех, кто выходит из воды: на пляже и поверхности озера не останется бумажного мусора, подчеркивают организаторы.

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