Для одаренных алтайских заключенных открыли медиастудию

Оборудование и умения осужденных дают возможность осуществлять полный цикл звукозаписи и создавать готовые файлы с качественным звуком и
изображением.
Осужденные в медиастудии уже создали девять музыкальных работ — это видео- и анимационные клипы.
В планах УФСИН оборудовать звукоизоляционную кабину, чтобы музыкальные продукты были еще более профессиональными.
Ранее актер барнаульского музыкального театра Илья Зуев поставил в ЛИУ-1 УФСИН спектакль «Смерть в рассрочку» по пьесе польского драматурга Януша Красиньского. Главные роли в постановке сыграли осужденные.