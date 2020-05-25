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Жизнь

Для одаренных алтайских заключенных открыли медиастудию

В алтайской ИК-9 открыли медиастудию, где осужденные могут записывать клипы. Там есть звуковая рабочая станция, синтезатор, микрофоны, цифровая
видеокамера и зеленый фон, позволяющий использовать технологию хромакей, рассказал в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю.

Медиастудия в тюрьме.
Медиастудия в тюрьме.
УФСИН по Алтайскому краю.

Оборудование и умения осужденных дают возможность осуществлять полный цикл звукозаписи и создавать готовые файлы с качественным звуком и
изображением.

Осужденные в медиастудии уже создали девять музыкальных работ — это видео- и анимационные клипы.

В планах УФСИН оборудовать звукоизоляционную кабину, чтобы музыкальные продукты были еще более профессиональными.

Ранее актер барнаульского музыкального театра Илья Зуев поставил в ЛИУ-1 УФСИН спектакль «Смерть в рассрочку» по пьесе польского драматурга Януша Красиньского. Главные роли в постановке сыграли осужденные.

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