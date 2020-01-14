Для «патриотического воспитания граждан» в Новосибирск привезут икону

Икону с образом Александра Невского с привезут в Новосибирск в сопровождении сотрудников ГИБДД, пишет « Тайга.инфо ».

В барнаульском храме св. Димитрия Ростовского прошла божественая литургия, в которой принял участие патриарх московский и всея Руси Кирилл.

Образ князя Александра Невского, который называют «главной иконой сухопутных войск» России, привезут 16 января.

«Икона прибудет в целях духовного и патриотического воспитания граждан, укрепления положительного имиджа вооруженных сил и будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска», — рассказали в пресс-службе администрации региона.

От аэропорта «Толмачево» до собора автомобильную колонну с иконой будут сопровождать сотрудники ГИБДД.

Встречать икону отправятся воспитанники кадетских корпусов, военно-патриотических клубов и представители общественных организаций.

Икону выставят в Вознесенском соборе до 20 января. Затем она отправится в Кызыл и другие города России, а к 9 мая 2020 года вернется в Москву в главный храм Вооруженных Сил РФ в Москве.