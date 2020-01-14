Для «патриотического воспитания граждан» в Новосибирск привезут икону

Образ князя Александра Невского, который называют «главной иконой сухопутных войск» России, привезут 16 января.
«Икона прибудет в целях духовного и патриотического воспитания граждан, укрепления положительного имиджа вооруженных сил и будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска», — рассказали в пресс-службе администрации региона.
От аэропорта «Толмачево» до собора автомобильную колонну с иконой будут сопровождать сотрудники ГИБДД.
Встречать икону отправятся воспитанники кадетских корпусов, военно-патриотических клубов и представители общественных организаций.
Икону выставят в Вознесенском соборе до 20 января. Затем она отправится в Кызыл и другие города России, а к 9 мая 2020 года вернется в Москву в главный храм Вооруженных Сил РФ в Москве.