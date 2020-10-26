Для питерских пенсионеров провели ковид-концерт"На всю оставшуюся жизнь"

В Санкт-Петербурге один из муниципалитетов собрал пенсионеров на концерт «На всю оставшуюся жизнь».

Город на втором месте после Москвы по уровню распространения ковида, губернатор Беглов еще в начале октября рекомендовал людям старше 65 лет не выходить из дома, сообщает «Фонтанка».

Муниципалитет Большой Охты организовал это мероприятие к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жителям этого муниципалитета старше 60 лет билеты передавали через кураторов.

Люди на видео не соблюдают правила социального дистанцирования, многие зрители без масок.

Администрация официальной группы муниципалитета в ВК стерла комментарии, где жители Петербурга с недоумением отзывались об идее провести концерт в разгар пандемии.

«Учитывая организационную важность данного объявления, комментарии, не касающиеся порядка выдачи билетов, будут удаляться без объяснений», — приводит интернет-ресурс позицию муниципалитета.

Организация концерта для пожилых людей, которые тяжелее всего переносят последствия коронавируса выглядит несколько неоднозначным решением, пишет polit.ru.

«Повышаем заболеваемость (смертность) среди пенсионеров на фоне пандемии», — отреагировали комментаторы к видео мероприятия.

О том, что в Санкт-Петербурге идет вторая волна коронавируса вице-губернатор города Олег Эргашев говорил 22 октября.