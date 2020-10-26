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Жизнь

Для питерских пенсионеров провели ковид-концерт"На всю оставшуюся жизнь"

В Санкт-Петербурге один из муниципалитетов собрал пенсионеров на концерт «На всю оставшуюся жизнь».

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Город на втором месте после Москвы по уровню распространения ковида, губернатор Беглов еще в начале октября рекомендовал людям старше 65 лет не выходить из дома, сообщает «Фонтанка».

Муниципалитет Большой Охты организовал это мероприятие к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жителям этого муниципалитета старше 60 лет билеты передавали через кураторов.

Люди на видео не соблюдают правила социального дистанцирования, многие зрители без масок.

Администрация официальной группы муниципалитета в ВК стерла комментарии, где жители Петербурга с недоумением отзывались об идее провести концерт в разгар пандемии.

«Учитывая организационную важность данного объявления, комментарии, не касающиеся порядка выдачи билетов, будут удаляться без объяснений», — приводит интернет-ресурс позицию муниципалитета.

Организация концерта для пожилых людей, которые тяжелее всего переносят последствия коронавируса выглядит несколько неоднозначным решением, пишет polit.ru.

«Повышаем заболеваемость (смертность) среди пенсионеров на фоне пандемии», — отреагировали комментаторы к видео мероприятия.

О том, что в Санкт-Петербурге идет вторая волна коронавируса вице-губернатор города Олег Эргашев говорил 22 октября.

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