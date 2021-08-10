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Жизнь

Для романтиков и астрономов. Где в России можно посмотреть на ночное небо

Провести романтическое свидание или помечтать можно при свете звезд. Altapress.ru составил список регионов, где в августе ночное небо светит особенно ярко.

Космос. Звездное небо.
Космос. Звездное небо.
СС0

На августовском небе светят созвездия Лебедя, Орла, Дракона, Большой и Малой Медведицы. Кроме того, в последнем летнем месяце небо «окутывают» звездопад Персеиды, противостояние планет-гигантов Сатурна и Юпитера. Знакомство с космическими явлениями доступно жителям многих уголков России.

Северный Кавказ

Здесь расположен гигантский космический телескоп. Он построен на вершине горы неподалеку от поселка Нижний Архыз.

Весит аппарат 650 тонн. С него «ловят» за Солнце и даже подозрительные космические сигналы.

Звездное небо.
Звездное небо.
СС0

Туристов и местных жителей к телескопу водят на экскурсии. В августе есть все шансы увидеть с него Млечный Путь и метеорный поток Персеиды.

Краснодарский край и республика Адыгея

В природном парке «Большой Тхач» на границе двух регионов получится посмотреть на Млечный путь. Также туристов приглашают понежиться на альпийских лугах и притронуться к отвесным скалам. Приезжать сюда советуют с июня по сентябрь.

Юноша под звездным небом.
Юноша под звездным небом.
СС0.

Крымский полуостров

В Крым туристов-астрономов зовут с августа по сентябрь. Здесь они могут поучаствовать в «астроканикулах» — чтобы изучить космос, научиться астросъемке и побывать в крупной крымской обсерватории.

Алтайский край

Село Гоньба

Гоньба расположена в районе Научного городка, в 20 километрах от Барнаула. За селом, говорит барнаульский фотограф Дмитрий, есть удобные для наблюдения за звездами поля.

«Чтобы посмотреть звездное небо, необязательно ехать далеко. Гоньба — прекрасное место», — добавляет он.

Дмитрий,
фотограф:

В 2020 году я снимал из Гоньбы комету NEOWISE (ретроградная комета с почти параболической орбитой. — Прим. ред.). Она как раз была на севере, и с Оби открылся отличный вид. Объект оказался заметен даже невооруженным глазом.

Научный городок

За Научным городком чувствуется «энергия Вселенной», уверяет собеседник.

Дмитрий,
фотограф:

В Научном относительно темно. Не идеально, но для ближайшего пригорода неплохо. Конечно, юго-восточная сторона и там засвечена, зато вокруг все отлично просматривается. Вплоть до горизонта.

Еще насладиться ночным небом можно в Затоне и Бобровке. Правда, здесь иногда бывает туманно.

Как правильно наблюдать за звездами

  1. Уехать за город. Так можно увидеть не только Луну, яркие звезды и близкие планеты, но и большую галактику Андромеды. Она находится в двух с половиной миллионах световых лет от нас.
  2. Смотреть в небо.

Как отличить планету от звезды?

По стабильности свечения. Звезда мерцает, а планета светит устойчиво, без колебаний.

Можно наблюдать спутники?

Они «попадаются» нечасто. Чаще всего «спутник» — это летящий самолет.

Какая техника нужна для наблюдения?

Начать стоит с 20-кратного бинокля. Его хватит, чтобы рассмотреть спутники у Юпитера, различить наклон кольца у Сатурна.

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