Для романтиков и астрономов. Где в России можно посмотреть на ночное небо

На августовском небе светят созвездия Лебедя, Орла, Дракона, Большой и Малой Медведицы. Кроме того, в последнем летнем месяце небо «окутывают» звездопад Персеиды, противостояние планет-гигантов Сатурна и Юпитера. Знакомство с космическими явлениями доступно жителям многих уголков России.
Северный Кавказ
Здесь расположен гигантский космический телескоп. Он построен на вершине горы неподалеку от поселка Нижний Архыз.
Весит аппарат 650 тонн. С него «ловят» за Солнце и даже подозрительные космические сигналы.
Туристов и местных жителей к телескопу водят на экскурсии. В августе есть все шансы увидеть с него Млечный Путь и метеорный поток Персеиды.
Краснодарский край и республика Адыгея
В природном парке «Большой Тхач» на границе двух регионов получится посмотреть на Млечный путь. Также туристов приглашают понежиться на альпийских лугах и притронуться к отвесным скалам. Приезжать сюда советуют с июня по сентябрь.
Крымский полуостров
В Крым туристов-астрономов зовут с августа по сентябрь. Здесь они могут поучаствовать в «астроканикулах» — чтобы изучить космос, научиться астросъемке и побывать в крупной крымской обсерватории.
Алтайский край
Село Гоньба
Гоньба расположена в районе Научного городка, в 20 километрах от Барнаула. За селом, говорит барнаульский фотограф Дмитрий, есть удобные для наблюдения за звездами поля.
«Чтобы посмотреть звездное небо, необязательно ехать далеко. Гоньба — прекрасное место», — добавляет он.
Дмитрий,
фотограф:
В 2020 году я снимал из Гоньбы комету NEOWISE (ретроградная комета с почти параболической орбитой. — Прим. ред.). Она как раз была на севере, и с Оби открылся отличный вид. Объект оказался заметен даже невооруженным глазом.
Научный городок
За Научным городком чувствуется «энергия Вселенной», уверяет собеседник.
Дмитрий,
фотограф:
В Научном относительно темно. Не идеально, но для ближайшего пригорода неплохо. Конечно, юго-восточная сторона и там засвечена, зато вокруг все отлично просматривается. Вплоть до горизонта.
Еще насладиться ночным небом можно в Затоне и Бобровке. Правда, здесь иногда бывает туманно.
Как правильно наблюдать за звездами
- Уехать за город. Так можно увидеть не только Луну, яркие звезды и близкие планеты, но и большую галактику Андромеды. Она находится в двух с половиной миллионах световых лет от нас.
- Смотреть в небо.
Как отличить планету от звезды?
По стабильности свечения. Звезда мерцает, а планета светит устойчиво, без колебаний.
Можно наблюдать спутники?
Они «попадаются» нечасто. Чаще всего «спутник» — это летящий самолет.
Какая техника нужна для наблюдения?
Начать стоит с 20-кратного бинокля. Его хватит, чтобы рассмотреть спутники у Юпитера, различить наклон кольца у Сатурна.