Для российских рыбаков-любителей разработают правила

Замминистра сельского хозяйства — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в стране появятся правила по любительскому рыболовству, сообщает « Интерфакс ».

По словам Шестакова, многие браконьеры промышляют под видом любителей рыбной ловли — для борьбы с ними и введут специальные правила.

«Если у рыбака-любителя в машине найдется больше 50 кг рыбы без ветеринарных документов, то это повлечет наказание как за административное нарушение. Необходим также запрет на коммерческое использование рыбной продукции, выловленной любителями. По сути, они становятся предпринимателями», — отметил глава Росрыболовства.

Он пояснил, что «если вы на берегу неделю, то у вас все равно не может быть двух суточных норм вылова при себе», пишет polit.ru.

При этом не исключено введение патентов и квот для желающих зарабатывать на любительской рыбалке продажей добытой рыбы.