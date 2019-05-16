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Жизнь

Для российских силовиков разработали дрон-парализатор с ослепляющим лазером

Для российских силовиков разработали дрон-парализатор, снабженный электрошокером и ослепляющим лазером, рассказал советник гендиректора Научно-производственного объединения Специальных материалов (НПО СМ) Юрий Клёнов.

ОМОН.
ОМОН.
mvd.ru

Беспилотник весом более 1 кг сможет нести дистанционный электрошокер, а также светодиодное или лазерное ослепляющее устройство, которое вызывает у человека временную потерю зрения, сообщает «Интерфакс».

«Террорист, преступник или противник может быть нейтрализован даже в укрытии или через оконную форточку», — заявил Клёнов.

Устройство оборудовано камерой, которая позволяет оператору оценивать обстановку на местности и вести видеофиксацию.

Дрон можно использовать как в условиях города, так и на открытой или гористой местности.

Дополнительно на беспилотник можно установить громкоговоритель, сирену и тепловизор.

Новинку представят на научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов РФ».

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