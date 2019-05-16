Для российских силовиков разработали дрон-парализатор с ослепляющим лазером

Беспилотник весом более 1 кг сможет нести дистанционный электрошокер, а также светодиодное или лазерное ослепляющее устройство, которое вызывает у человека временную потерю зрения, сообщает «Интерфакс».
«Террорист, преступник или противник может быть нейтрализован даже в укрытии или через оконную форточку», — заявил Клёнов.
Устройство оборудовано камерой, которая позволяет оператору оценивать обстановку на местности и вести видеофиксацию.
Дрон можно использовать как в условиях города, так и на открытой или гористой местности.
Дополнительно на беспилотник можно установить громкоговоритель, сирену и тепловизор.
Новинку представят на научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов РФ».