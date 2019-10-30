Для садоводов начали действовать налоговые льготы

Для этого они не должны состоять в соответствующих товариществах.
Жителям России не надо будет платить налог, если они покупают, создают или содержат имущество общего пользования; за текущий и капитальный ремонт недостроенных зданий, которые находятся в общем пользовании на территории садоводства или огородничества; а также за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом, сообщает «Парламентская газета».
Почти две трети опрошенных россиян (62%) заявили, что выезжают на дачу в летний сезон. Большинство в данной категории составила молодежь от 18 до 34 лет, пишет polit.ru.
Ранее о желании иметь собственную загородную недвижимость заявили 74% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.