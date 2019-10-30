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Жизнь

Для садоводов начали действовать налоговые льготы

В России начал действовать закон, который освобождает от налога на прибыль взносы владельцев садовых или огородных участков.

Недвижимость. Дача.
Недвижимость. Дача.
Анна Зайкова.

Для этого они не должны состоять в соответствующих товариществах.

Жителям России не надо будет платить налог, если они покупают, создают или содержат имущество общего пользования; за текущий и капитальный ремонт недостроенных зданий, которые находятся в общем пользовании на территории садоводства или огородничества; а также за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом, сообщает «Парламентская газета».

Почти две трети опрошенных россиян (62%) заявили, что выезжают на дачу в летний сезон. Большинство в данной категории составила молодежь от 18 до 34 лет, пишет polit.ru.

Ранее о желании иметь собственную загородную недвижимость заявили 74% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.

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