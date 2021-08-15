Для сибиряков спрогнозировали влажный и комфортный сентябрь

На большей части России сентябрь будет соответствовать температурной норме, но в северных регионах возможны заморозки и похолодание до минус 10 градусов, заявила завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

Немного влажным, но комфортным в плане осадков окажется сентябрь для Свердловской, Челябинской, Курганской областей, юга Тюменской, Омской областей.

Подобная температура прогнозируется и для предгорий Алтая, для крайнего юго-запада Новосибирской области, центральных и южных районов Красноярского края, запада Иркутской области, прогнозируют специалисты.

Прохладу в сентябре стоит ждать только жителям северных регионов Сибири — на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, пишет Lenta.ru.