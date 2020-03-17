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Жизнь
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Для сладкого бизнеса

Кондитерские изделия из Тальменки хорошо известны в Барнауле и в целом в Алтайском крае. Но мало кто знает, что их производитель уже несколько лет берет займы на развитие бизнеса в Алтайском фонде микрозаймов, который учрежден краевым управлением по предпринимательству.

Кондитерские изделия из Тальменки
Кондитерские изделия из Тальменки
Алтайский фонд микрозаймов

Заем, полученный в этом году, был запрошен предпринимателем Галиной Швец на пополнение оборотных средств. Он — третий по счету. Первый был взят в 2014 году, и давно погашен. Как, впрочем, погашен и заём 2015 года.

Кондитерские изделия из Тальменки
Кондитерские изделия из Тальменки
Алтайский фонд микрозаймов

Галина Швец:

Мы брали займы на покупку автотранспорта и на пополнение оборотных средств. Сейчас тоже берем на пополнение оборотных средств для закупки сырья и материалов. Рекомендую предпринимателям сотрудничать с Фондом, при ближайшем рассмотрении пакет документов не кажется таким уж большим. А когда сделал его однажды, то при последующих займах все идет гораздо проще.

По словам Галины Швец, размер процентной ставки говорит сам за себя: если первый раз брали заем под 8,5%, то сейчас — под 6,25%.

— Эти условия не сопоставимы с самыми лучшими условиями кредитных организаций. Большой плюс в том, что это — государственная поддержка бизнеса. Сотрудничая с АФМ, точно знаю, что в моем договоре займа не обнаружится каких-то условий, которые, как говорится, напечатаны мелким шрифтом, — говорит предприниматель

Кондитерские изделия из Тальменки
Кондитерские изделия из Тальменки
Алтайский фонд микрозаймов
Кондитерские изделия из Тальменки
Кондитерские изделия из Тальменки
Алтайский фонд микрозаймов

ИП Швец почти 14 лет занимается производством хлебобулочных и кондитерских изделий. Сладкая продукция Тальменки хорошо известна не только в райцентре, но и в Первомайском районе, и в Барнауле. Визитная карточка предприятия — работа по традиционным рецептам и использование натурального сырья.

Рассчитать заем можно в калькуляторе на сайте АФМ — здесь.

Вопросы можно задать по телефону — (3852) 538−070.

Справка

В настоящее время доля Алтайского фонда микрозаймов на рынке микрофинансовых организаций края составляет 97%. За время деятельности регионального фонда, который отметил 10 лет со дня создания в структуре государственной региональной системы поддержки бизнеса, предоставлено 4680 микро-займов на сумму более 3, 5 млрд рублей. Филиалы фонда работают в 11 районах и городах края. Капитализация Фонда по состоянию на начало 2020 года составляет 678 млн рублей.

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов"
Подробные условия выдачи займов на сайте afmz.ru

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