Для сладкого бизнеса

Кондитерские изделия из Тальменки хорошо известны в Барнауле и в целом в Алтайском крае. Но мало кто знает, что их производитель уже несколько лет берет займы на развитие бизнеса в Алтайском фонде микрозаймов, который учрежден краевым управлением по предпринимательству.

Заем, полученный в этом году, был запрошен предпринимателем Галиной Швец на пополнение оборотных средств. Он — третий по счету. Первый был взят в 2014 году, и давно погашен. Как, впрочем, погашен и заём 2015 года.

Кондитерские изделия из Тальменки Алтайский фонд микрозаймов

Галина Швец:

Мы брали займы на покупку автотранспорта и на пополнение оборотных средств. Сейчас тоже берем на пополнение оборотных средств для закупки сырья и материалов. Рекомендую предпринимателям сотрудничать с Фондом, при ближайшем рассмотрении пакет документов не кажется таким уж большим. А когда сделал его однажды, то при последующих займах все идет гораздо проще.

По словам Галины Швец, размер процентной ставки говорит сам за себя: если первый раз брали заем под 8,5%, то сейчас — под 6,25%.

— Эти условия не сопоставимы с самыми лучшими условиями кредитных организаций. Большой плюс в том, что это — государственная поддержка бизнеса. Сотрудничая с АФМ, точно знаю, что в моем договоре займа не обнаружится каких-то условий, которые, как говорится, напечатаны мелким шрифтом, — говорит предприниматель

Кондитерские изделия из Тальменки Алтайский фонд микрозаймов Кондитерские изделия из Тальменки Алтайский фонд микрозаймов

ИП Швец почти 14 лет занимается производством хлебобулочных и кондитерских изделий. Сладкая продукция Тальменки хорошо известна не только в райцентре, но и в Первомайском районе, и в Барнауле. Визитная карточка предприятия — работа по традиционным рецептам и использование натурального сырья.

Рассчитать заем можно в калькуляторе на сайте АФМ — здесь.

Вопросы можно задать по телефону — (3852) 538−070.

Справка

В настоящее время доля Алтайского фонда микрозаймов на рынке микрофинансовых организаций края составляет 97%. За время деятельности регионального фонда, который отметил 10 лет со дня создания в структуре государственной региональной системы поддержки бизнеса, предоставлено 4680 микро-займов на сумму более 3, 5 млрд рублей. Филиалы фонда работают в 11 районах и городах края. Капитализация Фонда по состоянию на начало 2020 года составляет 678 млн рублей.

Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов"

Подробные условия выдачи займов на сайте afmz.ru