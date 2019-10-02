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Жизнь

Для тех, кому холодно: «горячая линия» по вопросам теплоснабжения работает в Алтайском крае

Отопительный сезон в Алтайском крае уже начался, но не все жители получили тепло. В регионе действует круглосуточная «горячая линия» по вопросам тепло- и водоснабжения.

Отопление.
Отопление.
СС0

Как сообщили в краевом министерстве строительства и ЖКХ, все интересующиеся по данным вопросам могут обращаться по телефону 8−800−350−14−05.

При этом в профильном министерстве подчеркивают, что для обеспечения безаварийной работы систем жизнеобеспечения в регионе сформированы нормативный запас угля, более 130 тысяч тонн, и резервный.

На сегодняшний день отопление запущено в 30 районах и во всех городах Алтайского края. В Барнауле отопительный сезон стартовал 25 сентября.

Накануне в горадминистрации сообщили, что к теплу подключено 100% школ и детских садов. Также отопление запущено во всех учреждениях дополнительного образования, больницах и стационарах.

Что касается жилья, то по данным мэрии, к теплу подключили более 90% многоквартирных жилых домов.

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