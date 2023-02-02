2 февраля
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Жизнь

Для туристов в Барнауле выпустили бесплатную Карту гостя — что это и как ей воспользоваться

Мэрия Барнаула выпустила бесплатную Карту гостя, которая дает скидку при посещении интересных мест. Altapress.ru рассказывает, как ее получить и какие места можно посетить.

Карта Гостя
Карта Гостя
Туристический портал Барнаул
1
Что такое Карта Гостя?

Карта гостя — это специальная карта для туристов, приехавших в Барнаул. С ее помощью они могут получить скидку 5, 10 и 15% при посещении интересных мест. Это экскурсии, музеи и театры.

Также карта помогает сэкономить на питании и проживании. Она действует в гостиницах, отелях и ресторанах.

2
Как ее получить?

Карта — виртуальная. Чтобы ей воспользоваться, ее нужно оформить на туристическом портале Барнаула — guestcard.barnaul.org.

Сначала нужно заполнить форму на туристическом портале. Здесь всего несколько полей: регион проживания, электронная почта, возраст и пол.

Затем следует скачать карту. Она сохранится на телефоне или на почте.

Форма для заполнения
Форма для заполнения
Туристический портал Барнаул
3
Как воспользоваться картой?

Дальше все просто. В интересующем вас месте покажите карту и получите скидку, комплимент от шеф-повара или другие услуги.

Главное условие — организация должна сотрудничать с туристическом порталом. Весь список можно посмотреть на сайте.

4
Какие места можно посетить в Барнауле?

Самые популярные места у туристов в Барнауле это:

  • «Горная Аптека»;
  • Ресторан авторской кухни Sreda;
  • Ресторан «Ползуновъ»;
  • Государственная филармония Алтайского края.
Блюда &quot;Алтайской зимовки&quot;. &quot;Горная аптека&quot;.
Блюда «Алтайской зимовки». «Горная аптека».
Анна Зайкова.

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