Карта гостя — это специальная карта для туристов, приехавших в Барнаул. С ее помощью они могут получить скидку 5, 10 и 15% при посещении интересных мест. Это экскурсии, музеи и театры.
Также карта помогает сэкономить на питании и проживании. Она действует в гостиницах, отелях и ресторанах.
Карта — виртуальная. Чтобы ей воспользоваться, ее нужно оформить на туристическом портале Барнаула — guestcard.barnaul.org.
Сначала нужно заполнить форму на туристическом портале. Здесь всего несколько полей: регион проживания, электронная почта, возраст и пол.
Затем следует скачать карту. Она сохранится на телефоне или на почте.
Дальше все просто. В интересующем вас месте покажите карту и получите скидку, комплимент от шеф-повара или другие услуги.
Главное условие — организация должна сотрудничать с туристическом порталом. Весь список можно посмотреть на сайте.
Самые популярные места у туристов в Барнауле это:
- «Горная Аптека»;
- Ресторан авторской кухни Sreda;
- Ресторан «Ползуновъ»;
- Государственная филармония Алтайского края.
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