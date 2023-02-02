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Что такое Карта Гостя?

Карта гостя — это специальная карта для туристов, приехавших в Барнаул. С ее помощью они могут получить скидку 5, 10 и 15% при посещении интересных мест. Это экскурсии, музеи и театры.

Также карта помогает сэкономить на питании и проживании. Она действует в гостиницах, отелях и ресторанах.