18 августа
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Жизнь

Для ума и мышц. Какие культурные и спортивные учреждения Алтайского края построят и отремонтируют в 2022 году

В Алтайском крае продолжает действовать адресная инвестиционная программа, за счет которой в регионе обновляются социальные объекты. О том, как она повлияет на сферы культуры и спорта в 2022 году, расскажем в этом материале.

Дом культуры в селе Косиха.
Дом культуры в селе Косиха.
Источник: altairegion22.ru (Антон Федотов).

Появление новых спортивных и культурных объектов улучшает качество жизни людей и помогает им совершенствовать тело, интеллект, и реализовывать себя. Кроме того, эти объекты обеспечивают новые рабочие места и развивают различные формы бизнеса.

В конечном итоге это приводит к культурному и физическому развитию населения, а также к увеличению массы налогов. Деньги, подобно бумерангу, возвращаются в краевой бюджет в виде налогов. А это значит, что в будущем работа по созданию новых социальных объектов не остановится.

Помимо нового строительства значительные бюджетные средства выделяются на проведение капитальных ремонтов существующих объектов с целью улучшения их состояния.

Все перечисленные ниже объекты обновляются и строятся за счет краевого и федерального бюджетов. Благодаря гибкой программе средства можно быстро перераспределять, чтобы решить наиболее острые вопросы.

Культура

Планируется отремонтировать и провести реконструкцию 11 домов культуры в Солонешенском, Топчихинском, Заринском, Косихинском, Третьяковском и других районах.

Также капитальный ремонт проведут в двух библиотеках и четырех школах искусств в городах Бийске и Алейске, в районных центрах Мамонтово и Волчихе и так далее.

В этом году завершили строительство здания культурно-спортивного центра в селе Шелаболиха.

Появление нового центра было долгожданным. Как рассказал заместитель главы администрации района Алексей Васильев, в селе более 20 лет не было Дома культуры — старый пришел в негодность.

Когда объект сдадут в эксплуатацию, в распоряжении детей и взрослых будут репетиционное помещение, хореографический зал, комнаты для кружковых занятий рисованием, вязанием, декоративной флористикой и многим другим. Осталось место и для светлого концертного зала, который может вместить до 200 зрителей. На улице перед зданием также есть летняя сцена.

А для занятий спортом станет доступным большой и светлый зал, полностью оборудованный для мини-футбола, волейбола, баскетбола и настольного тенниса. В здании также есть и тренажерный зал. Перед культурно-спортивным центром расположилась детская площадка.

Посещать новый объект будут жители не только райцентра, но и всего района. В одной только ДЮСШ занимаются более 300 воспитанников.

Инфографика.
Инфографика.
Источник: altapress.ru

Справка

Всего капитальные вложения по Краевой адресной инвестиционной программе составили 774,6 млн руб., из них:

  • Краевой бюджет- 664,3 млн. руб.
  • Федеральный бюджет- 110,3 млн. руб.

На капитальный ремонт выделено средств из краевого и федерального бюджетов — 418,9 млн руб.

Всего на культуру запланированы бюджетные ассигнования из всех источников — 1193,5 млн руб.

Спорт

С помощью краевой адресной инвестиционной программы завершат строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов закрытого типа в Барнауле и двух — открытого типа: в Павловске и Тальменке.

На стадионе «Прогресс» в Бийске появится футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки и спортивные площадки. Здесь же построят крытый каток с искусственным льдом и 250 местами для болельщиков.

Проведут капитальный ремонт стадиона в городе Алейске. Также в планах отремонтировать и реконструировать пять зданий ДЮСШ и еще четыре других спортивных учреждения. Например, в полный порядок приведут помещения краевого шахматного клуба.

Инфографика.
Инфографика.
Источник: altapress.ru

Справка

Всего капитальные вложения по Краевой адресной инвестиционной программе составили 636,8 млн руб., из них:

  • Краевой бюджет — 376,9 млн руб.
  • Федеральный бюджет — 259,9 млн руб.

На капитальный ремонт выделено средств из краевого бюджета — 181,9 млн руб.

Всего на спорт запланированы бюджетные ассигнования из всех источников — 818,7 млн руб.

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