Для всех видов транспорта. Смогут ли барнаульцы оплачивать проезд картой «Тройка»

«Тройка» — бесконтактная смарт-карта, с помощью которой можно оплачивать проезд.
Ввели ее в 2013 году, чтобы сократить очереди за билетами (к примеру, на метро) и создать единую систему оплаты проезда на любом общественном транспорте.
«Тройку» пополняют через кассы или в специальных автоматах. Деньги на балансе электронного кошелька не сгорают в течение 5 лет.
«СберТройка» представляет собой единую билетную систему на базе «Тройки». Ее проект принадлежит московскому правительству и Сбербанку и предназначен для развития бесконтактных платежей в регионе.
Система работает в Москве, в Тульской и Московской областях. Пилотное использование карт запустили в Хабаровском и Пермском краях, Ярославской области и Ульяновске.
Пока об этом не сообщают.
В барнаульской мэрии презентовали возможности карты. Во встрече участвовали заместитель главы городской администрации Анатолий Воронков, управляющий Алтайским отделением «Сбербанка» Антон Милютин, руководители МУП «Горэлектротранс» и «Центртранс».
Как отмечают на официальном сайте Барнаула, Воронков поручил профильным комитетам изучить возможности «СберТройки».