Для всех видов транспорта. Смогут ли барнаульцы оплачивать проезд картой «Тройка»

1 Что такое «Тройка»?

«Тройка» — бесконтактная смарт-карта, с помощью которой можно оплачивать проезд.

Ввели ее в 2013 году, чтобы сократить очереди за билетами (к примеру, на метро) и создать единую систему оплаты проезда на любом общественном транспорте.

«Тройку» пополняют через кассы или в специальных автоматах. Деньги на балансе электронного кошелька не сгорают в течение 5 лет.

Карта «Тройка». wikipedia.org

«СберТройка» представляет собой единую билетную систему на базе «Тройки». Ее проект принадлежит московскому правительству и Сбербанку и предназначен для развития бесконтактных платежей в регионе.