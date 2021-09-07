7 сентября 25°C
﻿
Жизнь

Для всех видов транспорта. Смогут ли барнаульцы оплачивать проезд картой «Тройка»

В администрации Барнаула презентовали транспортную карту «СберТройка». Рассказываем, в каких городах система платежей уже работает и введут ли ее в Алтайском крае.

Барнаульский кондуктор.
Барнаульский кондуктор.
Михаил Хаустов
1 Что такое «Тройка»?

«Тройка» — бесконтактная смарт-карта, с помощью которой можно оплачивать проезд.

Ввели ее в 2013 году, чтобы сократить очереди за билетами (к примеру, на метро) и создать единую систему оплаты проезда на любом общественном транспорте.

«Тройку» пополняют через кассы или в специальных автоматах. Деньги на балансе электронного кошелька не сгорают в течение 5 лет.

Карта &quot;Тройка&quot;.
Карта «Тройка».
wikipedia.org

«СберТройка» представляет собой единую билетную систему на базе «Тройки». Ее проект принадлежит московскому правительству и Сбербанку и предназначен для развития бесконтактных платежей в регионе.

2 Где в России используют «Тройку»?

Система работает в Москве, в Тульской и Московской областях. Пилотное использование карт запустили в Хабаровском и Пермском краях, Ярославской области и Ульяновске.

3 Может ли платежная система появиться на Алтае?

Пока об этом не сообщают.

В барнаульской администрации презентовали карту &quot;СберТройка&quot;.
В барнаульской администрации презентовали карту «СберТройка».
barnaul.org

В барнаульской мэрии презентовали возможности карты. Во встрече участвовали заместитель главы городской администрации Анатолий Воронков, управляющий Алтайским отделением «Сбербанка» Антон Милютин, руководители МУП «Горэлектротранс» и «Центртранс».

Как отмечают на официальном сайте Барнаула, Воронков поручил профильным комитетам изучить возможности «СберТройки».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость