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Жизнь

Дмитриевская родительская суббота 2019: что нужно сделать в этот день

В 2019 Дмитриевская родительская суббота — 2 ноября. Ее дата каждый год немного меняется. По преданию, эту родительскую субботу установил князь Дмитрий Донской после Куликовской битвы. Рассказываем, что нужно делать в Дмитриевскую субботу 2019.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Что такое родительская суббота

Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших, установленные в православной церкви. Согласно одной из версий, их называют «родительскими», потому что христиане в молитвах в первую очередь поминали умерших родителей.

Когда Дмитриевская суббота в 2019 году

Дмитриевская суббота — последняя родительская суббота в 2019 году. Каждый год ее дата сдвигается: это ближайшая суббота перед днем памяти святого Димитрия Солунского (8 ноября).

Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Родительский день в Барнауле. 2019 год.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Что нужно делать в родительскую субботу

В родительскую субботу необходимо усердно молиться об упокоении душ умерших родственников, друзей, знакомых. У православных принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных.

На кладбищах и в храмах в родительскую субботу служат панихиды.

В церкви предупреждают: не стоит думать, что главное в родительскую субботу — съездить на кладбище. Считается, что умершим важнее молитва, чем посещение могилы. Также нежелательно ехать на кладбище в ущерб посещению богослужения.

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