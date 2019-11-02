Дмитриевская родительская суббота 2019: что нужно сделать в этот день

Что такое родительская суббота
Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших, установленные в православной церкви. Согласно одной из версий, их называют «родительскими», потому что христиане в молитвах в первую очередь поминали умерших родителей.
Когда Дмитриевская суббота в 2019 году
Дмитриевская суббота — последняя родительская суббота в 2019 году. Каждый год ее дата сдвигается: это ближайшая суббота перед днем памяти святого Димитрия Солунского (8 ноября).
Что нужно делать в родительскую субботу
В родительскую субботу необходимо усердно молиться об упокоении душ умерших родственников, друзей, знакомых. У православных принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных.
На кладбищах и в храмах в родительскую субботу служат панихиды.
В церкви предупреждают: не стоит думать, что главное в родительскую субботу — съездить на кладбище. Считается, что умершим важнее молитва, чем посещение могилы. Также нежелательно ехать на кладбище в ущерб посещению богослужения.