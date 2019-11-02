Дмитриевская родительская суббота 2019: что нужно сделать в этот день

В 2019 Дмитриевская родительская суббота — 2 ноября. Ее дата каждый год немного меняется. По преданию, эту родительскую субботу установил князь Дмитрий Донской после Куликовской битвы. Рассказываем, что нужно делать в Дмитриевскую субботу 2019.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище.

Что такое родительская суббота

Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших, установленные в православной церкви. Согласно одной из версий, их называют «родительскими», потому что христиане в молитвах в первую очередь поминали умерших родителей.

Когда Дмитриевская суббота в 2019 году

Дмитриевская суббота — последняя родительская суббота в 2019 году. Каждый год ее дата сдвигается: это ближайшая суббота перед днем памяти святого Димитрия Солунского (8 ноября).

Родительский день в Барнауле. 2019 год. Анна Зайкова , altapress.ru.

Что нужно делать в родительскую субботу

В родительскую субботу необходимо усердно молиться об упокоении душ умерших родственников, друзей, знакомых. У православных принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных.

На кладбищах и в храмах в родительскую субботу служат панихиды.