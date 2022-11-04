Дмитриевская родительская суббота. Когда отмечают церковный праздник, традиции и запреты, кого помянуть

Традиции: что можно делать 5 ноября
В Дмитриевскую родительскую субботу принято ходить в храм и молиться за упокой усопших. С собой рекомендуют брать продукты. Их обычно ставят на церковный стол и раздают беднякам.
Жители Руси 5 ноября обязательно ходили в баню. Женщины затевали генеральную уборку: мыли лавки, окна и столы. Мужчины чинили сломанные вещи. Однако эти традиции канули почти в лету.
Кого и как помянуть на Дмитриевскую субботу
На Дмитриевскую субботу можно помянуть умерших родственников — в частности, родителей. Кроме того, 5 ноября принято ставить свечи за упокой тех, кто погиб за веру.
Предварительно следует подготовить записки с именами усопших в родительном падеже, отвечающие на вопрос «кого?» Их нужно отнести в церковь.
Кстати, первыми туда вносят священнослужителей и монашествующих. Вот в таком порядке:
- Сан/степень монашества,
- Имя.
Имена должны быть церковными. К примеру, не Ваня, а Иоанн. При этом вписывать имена некрещеных и самоубийц нельзя.
Запреты: что категорически запрещено делать 5 ноября
На Дмитриевскую субботу ни в коем случае нельзя:
- Делать уборку дома. Однако мелкая работа по хозяйству не возбраняется;
- Плохо говорить об умерших. Лучше вспомнить хорошие моменты;
- Развлекаться. Считается, что это — к беде;
- Вызывать духов и гадать.
Народные приметы 5 ноября
- Мало снега выпало к 5 ноября — значит, зима будет теплой, а год урожайным.
- Дождь 5 ноября — тоже к хорошему урожаю.
- В Дмитриевскую субботу закат яркий — к непогоде.