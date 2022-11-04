4 ноября
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Жизнь

Дмитриевская родительская суббота. Когда отмечают церковный праздник, традиции и запреты, кого помянуть

Большой церковный праздник — Дмитриевскую родительскую субботу — отметят православные завтра, 5 ноября. Что можно и категорически запрещено делать сегодня, и на какие приметы обратить внимание — в материале altapress.ru.

Церковь.
Церковь.
СС0

Традиции: что можно делать 5 ноября

В Дмитриевскую родительскую субботу принято ходить в храм и молиться за упокой усопших. С собой рекомендуют брать продукты. Их обычно ставят на церковный стол и раздают беднякам.

Жители Руси 5 ноября обязательно ходили в баню. Женщины затевали генеральную уборку: мыли лавки, окна и столы. Мужчины чинили сломанные вещи. Однако эти традиции канули почти в лету.

Уборка.
Уборка.
Barnaul.org

Кого и как помянуть на Дмитриевскую субботу

На Дмитриевскую субботу можно помянуть умерших родственников — в частности, родителей. Кроме того, 5 ноября принято ставить свечи за упокой тех, кто погиб за веру.

Предварительно следует подготовить записки с именами усопших в родительном падеже, отвечающие на вопрос «кого?» Их нужно отнести в церковь.

Кстати, первыми туда вносят священнослужителей и монашествующих. Вот в таком порядке:

  • Сан/степень монашества,
  • Имя.
Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Имена должны быть церковными. К примеру, не Ваня, а Иоанн. При этом вписывать имена некрещеных и самоубийц нельзя.

Запреты: что категорически запрещено делать 5 ноября

На Дмитриевскую субботу ни в коем случае нельзя:

  • Делать уборку дома. Однако мелкая работа по хозяйству не возбраняется;
  • Плохо говорить об умерших. Лучше вспомнить хорошие моменты;
  • Развлекаться. Считается, что это — к беде;
  • Вызывать духов и гадать.
Гадания, целительство.
Гадания, целительство.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Народные приметы 5 ноября

  • Мало снега выпало к 5 ноября — значит, зима будет теплой, а год урожайным.
  • Дождь 5 ноября — тоже к хорошему урожаю.
  • В Дмитриевскую субботу закат яркий — к непогоде.
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