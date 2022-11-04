Дмитриевская родительская суббота. Когда отмечают церковный праздник, традиции и запреты, кого помянуть

Большой церковный праздник — Дмитриевскую родительскую субботу — отметят православные завтра, 5 ноября. Что можно и категорически запрещено делать сегодня, и на какие приметы обратить внимание — в материале altapress.ru.

Традиции: что можно делать 5 ноября

В Дмитриевскую родительскую субботу принято ходить в храм и молиться за упокой усопших. С собой рекомендуют брать продукты. Их обычно ставят на церковный стол и раздают беднякам.

Жители Руси 5 ноября обязательно ходили в баню. Женщины затевали генеральную уборку: мыли лавки, окна и столы. Мужчины чинили сломанные вещи. Однако эти традиции канули почти в лету.

Уборка. Barnaul.org

Кого и как помянуть на Дмитриевскую субботу

На Дмитриевскую субботу можно помянуть умерших родственников — в частности, родителей. Кроме того, 5 ноября принято ставить свечи за упокой тех, кто погиб за веру.

Предварительно следует подготовить записки с именами усопших в родительном падеже, отвечающие на вопрос «кого?» Их нужно отнести в церковь.

Кстати, первыми туда вносят священнослужителей и монашествующих. Вот в таком порядке:

Сан/степень монашества,

Имя.

Церковь. Молитва. СС0

Имена должны быть церковными. К примеру, не Ваня, а Иоанн. При этом вписывать имена некрещеных и самоубийц нельзя.

Запреты: что категорически запрещено делать 5 ноября

На Дмитриевскую субботу ни в коем случае нельзя:

Делать уборку дома. Однако мелкая работа по хозяйству не возбраняется;

Плохо говорить об умерших. Лучше вспомнить хорошие моменты;

Развлекаться. Считается , что это — к беде;

что это — к беде; Вызывать духов и гадать.

Гадания , целительство. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Народные приметы 5 ноября