Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Дмитрий Медведев поделился, что давно не был на концерте

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что давно не был на концерте.

Дмитрий Медведев с музыкантами группы Deep Purple.
Дмитрий Медведев с музыкантами группы Deep Purple.
kremlin.ru

Последний раз ходил на выступление бывшего гитариста Deep Purple Ричи Блэкмора в Санкт-Петербурге, но это было давно, пишет ТАСС.

Медведев напомнил, что «всегда слушал разную музыку — и классику, и рок-музыку», .

«Я, конечно, не следил за отменой концертов, не до этого было в последнее время», — цитирует зампреда Совбеза News.ru.

В марте 2011-го Дмитрий Медведев, на тот момент — президент РФ, встретился с музыкантами в своей резиденции в Горках. Музыканты приехали в резиденцию, когда Дмитрия Медведева еще там не было — он в это время встречался с главой Пентагона Робертом Гейтсом. И музыкантам предоставилась возможность рассмотреть установленную в комнате аудиоаппаратуру, в том числе несколько раритетных экземпляров магнитофонов.

Медведев является поклонником Deep Purple. Его сын Илья сыграл на гитаре вместе с этой группой. А ударник коллектива подарил Дмитрию Медведеву свои барабанные палочки.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость