Дмитрий Медведев поделился, что давно не был на концерте

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что давно не был на концерте.

Последний раз ходил на выступление бывшего гитариста Deep Purple Ричи Блэкмора в Санкт-Петербурге, но это было давно, пишет ТАСС.

Медведев напомнил, что «всегда слушал разную музыку — и классику, и рок-музыку», .

«Я, конечно, не следил за отменой концертов, не до этого было в последнее время», — цитирует зампреда Совбеза News.ru.

В марте 2011-го Дмитрий Медведев, на тот момент — президент РФ, встретился с музыкантами в своей резиденции в Горках. Музыканты приехали в резиденцию, когда Дмитрия Медведева еще там не было — он в это время встречался с главой Пентагона Робертом Гейтсом. И музыкантам предоставилась возможность рассмотреть установленную в комнате аудиоаппаратуру, в том числе несколько раритетных экземпляров магнитофонов.

Медведев является поклонником Deep Purple. Его сын Илья сыграл на гитаре вместе с этой группой. А ударник коллектива подарил Дмитрию Медведеву свои барабанные палочки.