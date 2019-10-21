Дно холода: мороз до -17 градусов обрушится на Алтайский край

По словам собеседницы, это будет самая холодная ночь на текущей неделе.
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:
В ночь на 22 октября в регионе будет достигнуто «дно» холода. Затем столь низких температур на этой неделе уже не ожидается.
Также синоптик рассказала, что, начиная с 23 октября в регионе прогнозируется постепенное потепление.
Как сообщал ранее altapress.ru, в минувшую пятницу, 18 октября, в Барнауле выпал первый снег.
При этом перед похолоданием в крае две недели стояло бабье лето, температура воздуха в отдельные дни превышала +20 градусов.