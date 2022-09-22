Билеты на ближайшие рейсы в страны с безвизовым режимом почти закончились на сайтах авиакомпаний, свидетельствуют данные билетного агрегатора.

По информации «Авиасейлс», билеты «Барнаул — Ереван» закончились. На завтра 23 сентября есть только один, однако стоит он 429,524 тыс. рублей. Без багажа.

Билеты Барнаул — Ереван. «Авиасейлс».

Полететь самым недорогим рейсом до Еревана в воскресенью 25 сентября предлагают за 150,55 тыс. рублей (авиакомпания «Победа», с пересадкой во Внуково).

При этом цена на наиболее быстрый рейс — компанией s7 — составляет 376,754 тыс. рублей, но за багаж придется доплатить 2,9 тыс. рублей. По состоянию на 11:00 (по местному времени) осталось 4 билета.

А вот на пятницу 30 сентября стоимость билетов более приемлемая — 32,658 тыс. (и 12 тыс. за багаж). В наличии также один, компании «Азимут».

Подробнее о билетах в страны, куда не нужно оформлять визу, мы расскажем позднее.