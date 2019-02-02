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Жизнь

До -45 градусов. МЧС предупреждает о похолодании в Алтайском крае

2 февраля в Алтайском крае ожидают особенно лютые морозы. В северных районах температура воздуха опустится до -45 градусов, предупреждает МЧС.

Мороз. Иней
Мороз. Иней
СС0

Погода в Алтайском крае

Днем в северо-западных районах ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с, днем местами в западных районах порывы до 12м/с. Температура ночью -35,-40 градусов, местами в северных и восточных районах до -45 градусов, днем -26,-31 градусов, местами в западных районах -18,-23°градусов.

Погода в Барнауле

Переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с. Температура ночью опустится до минус 39 — 41 градуса, днем «потеплеет» до -27,-29 градусов. Среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 18 °C.

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