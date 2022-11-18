До -20 градусов опустится температура в ближайшие сутки в Алтайском крае

Резкое похолодание случится в отдельных районах Алтайского края ближайшей ночью на 19 ноября. Днем 18 ноября также ожидается минусовая температура.

Погода в Алтайском крае

Как сообщают региональные синоптики, днем 18 ноября в крае будет −3…−8 градусов.

В некоторых районах пройдет небольшой снег, на дороге гололедица.

Ветер западный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В ночь на 19 ноября температура опустится до −9…−14 градусов, местами до −15…−20 градусов.

Погода в Барнауле

Днем 18 ноября в Барнауле будет −4…−6 градусов.

Временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 2−7 м/с.

В ночь на 19 ноября похолодает до −10…−12 градусов.