До -20 градусов опустится температура в ближайшие сутки в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Как сообщают региональные синоптики, днем 18 ноября в крае будет −3…−8 градусов.
В некоторых районах пройдет небольшой снег, на дороге гололедица.
Ветер западный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В ночь на 19 ноября температура опустится до −9…−14 градусов, местами до −15…−20 градусов.
Погода в Барнауле
Днем 18 ноября в Барнауле будет −4…−6 градусов.
Временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный, 2−7 м/с.
В ночь на 19 ноября похолодает до −10…−12 градусов.