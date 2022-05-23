23 мая
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Жизнь

До +33 и почти без дождя. В Алтайском крае 24−26 мая станет еще теплее

Первая половина недели в Алтайском крае пройдет преимущественно без осадков. Какая погода будет 24−26 мая, и где все-таки ожидается кратковременный дождь, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Погода в Алтайском крае 24−26 мая

Ночью 24 мая в Алтайском крае прогнозируют температуру +3…+8 (местами до +13) градусов — без осадков, с туманом в утренние часы и восточным ветром до 14 м/с. Днем же возможны +23…+28 градусов, также без осадков.

Ночью 25 мая в регионе вероятны +10…+15 (по востоку +10…+15) градусов, а днем +27…+32 градуса. Местами также пройдет небольшой дождь с грозами.

Ночью 26 мая ожидаются +12…+17 (местами в предгорьях до +6) градусов: снова с дождем и грозой. А днем потеплеет до +28…+33 градусов.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Погода в Барнауле 24−26 мая

Ночью 24 мая в Барнауле обещают +6…+8 градусов, а днем +25…+27 градусов.

Ночью 25 мая градусник покажет +13…+15 градусов, а днем +27…+29 градусов. Ветер в эти сутки сменится на северо-восточный, с порывами до 14 м/с.

Ночью 26 мая столбик термометра достигнет +14…+16 градусов, а днем +28…+30 градусов.

Все три дня в краевой столице пройдут преимущественно без осадков.

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