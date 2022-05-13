13 мая
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Жизнь

Теплый ветерок и +31. Летняя жара придет в Алтайский край 14−16 мая

В региональном Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в Алтайском крае с 14 по 16 мая. Отмечается, что снова нахлынет жара, но ей помешают небольшие дожди.

Солнце.
Солнце.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Погода в Алтайском крае 14−16 мая

Ночью 14 мая в Алтайском крае ожидается температура +8…+13 (в предгорьях +1…+6) градусов, без осадков и с южным ветром 2−7 м/с. Днем градусник покажет +26…+31 градус. Синоптики также обещают дожди и грозы.

Ночью 15 мая возможны +10…+15 (местами до +4) градусов, а днем +26…+31 (по западу +20…+25) градусов. Местами прогнозируют грозы и дожди.

Ночью 16 мая в регионе вероятны +9…+14 градусов — с дождями и грозами, а днем +23…+28 градусов.

Солнце, тепло.
Солнце, тепло.
Михаил Хаустов

Погода в Барнауле 14−16 мая

Ночью 14 мая в Барнауле потеплеет до +9…+11 градусов, а днем — до +27…+29 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.

Ночью 15 мая в краевой столице ожидаются +12…+14 градусов, а днем +23…+25 градусов. Вечером вероятны гроза и кратковременный дождь.

Ночью 16 мая столбик термометра поднимется до +11…+13 градусов, а днем до +23…+25 градусов. Ветер скоростью 14 м/с будет дуть с юго-запада.

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