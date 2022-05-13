В парке «Юбилейный» в Барнауле начались работы по благоустройству

Работы начались со входа в парк на пересечении улиц Гущина и Малахова. Рабочие приступили к ремонту входной арки, демонтажу асфальта и сносу аварийных деревьев — всего здесь уберут 246 кленов, более 30 берез, 2 тополей и 200 кв. м поросли.

Вместо них будут высажены 490 деревьев, среди них — березы, вязы, рябины, черемуха и клены.

«Также на первом этапе благоустройства парка „Юбилейный“ планируется восстановление асфальтового покрытия и благоустройство центральной аллеи, аллеи от пруда к улице Гущина. Будет проведена линия наружного освещения, здесь установят 100 светильников, 13 камер видеонаблюдения, скамейки и урны, а также организуют зону для проведения мероприятий», — сообщает пресс-служба администрации.

На благоустройство потратят более 82 млн рублей. Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» на благоустройство набережной речного вокзала и парка «Юбилейный» выделено почти 100 млн рублей.

Напомним, в феврале в администрации Барнаула представили макет обновленного парка «Юбилейный».

Место к 2027 году должно стать оригинальной точкой притяжения — природный парк со множеством различных функциональных площадок, в том числе спортивных, детских, игровых, с зонами отдыха и развлечения.