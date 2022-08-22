22 августа
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Жизнь

До +27 и почти без осадков. Погода в Алтайском крае утихнет 23−25 августа

Какая погода будет в Алтайском крае 23−25 августа, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Цветы. Лето. Погода.
Цветы. Лето. Погода.
CC0

Погода в Алтайском крае 23−25 августа

Ночью 23 августа в Алтайском крае ожидается температура +6…+11 (местами до +1) градусов. Кроме того, в некоторых районах возможны заморозки 0…-2 градуса. По югу синоптики прогнозируют дожди. Ветер скоростью до 12 м/с будет дуть с северо-востока.
Днем вероятны +18…+23 градуса, с утренним туманом.

Ночью 24 августа градусник покажет в регионе +2…+7 (местами до +12) градусов, а днем +19…+24 градуса. Сутки пройдут преимущественно без осадков.

Ночью 25 августа установится температура +4…+9 (местами 0…-1) градусов, а днем +22…+27 градусов, также преимущественно без осадков.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Погода в Барнауле 23−25 августа

Ночью 23 августа в Барнауле вероятны +6…+8 градусов, а днем +19…+21 градусов. Ветер будет северо-восточный, 2−7 м/с.

Ночью 24 августа в краевой столице обещают +5…+7 градусов, а днем +20…+22 градуса.

Ночью 25 августа возможны +7…+9 градусов, а днем +23…+25 градусов.

Все три дня пройдут преимущественно без осадков.

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