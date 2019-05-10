До конца недели в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

А с 10 по 13 мая в Кулундинском и Благовещенском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
В течение периода — до 16 мая — средняя температура воздуха ожидается +6…+11 градусов. Преобладающая ночная температура воздуха +1…+3 градуса, дневная +7…+13. Ожидаются осадки, порывы ветра до 17 м/с ожидаются в середине периода, сообщает краевой главк МЧС.
С 1 мая на территории региона введен особый противопожарный режим, запрещающий проведение сельскохозяйственных палов, отжиг порубочных остатков в лесных массивах, сжигание травы и мусора.