Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 октября 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Штормовой ветер обрушится на Алтайский край перед приходом снега

В Алтайском крае 15 октября в прогнозируют усиление ветра до 15−21 м/с, сообщили в региональном ЦГМС.

Лес.
Лес.
СС0

Ветреная погода продержится как минимум три дня. 15,16,17 октября в крае ожидается юго-западный ветер, 7−14 м/с, местами порывы достигнут 21−24 м/с. В течение периода синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде дождя.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю при сильном ветре рекомендуют не находиться рядом с ЛЭП, деревьями и слабо закрепленными конструкциями. Лучше переждите непогоду в здании. Находясь дома, закройте окна, так как сильный ветер может разбить стекла незакрытых оконных рам. На улице стоит обходить рекламные щиты, не нужно прятаться около стен домов, так как могут упасть элементы конструкций крыш и фасада. Паркуйте автомобиль в гараж или вдали от деревьев.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость