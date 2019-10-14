Штормовой ветер обрушится на Алтайский край перед приходом снега

Ветреная погода продержится как минимум три дня. 15,16,17 октября в крае ожидается юго-западный ветер, 7−14 м/с, местами порывы достигнут 21−24 м/с. В течение периода синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде дождя.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю при сильном ветре рекомендуют не находиться рядом с ЛЭП, деревьями и слабо закрепленными конструкциями. Лучше переждите непогоду в здании. Находясь дома, закройте окна, так как сильный ветер может разбить стекла незакрытых оконных рам. На улице стоит обходить рекламные щиты, не нужно прятаться около стен домов, так как могут упасть элементы конструкций крыш и фасада. Паркуйте автомобиль в гараж или вдали от деревьев.