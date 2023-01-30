До 3 млн рублей выплатят жителям Забайкалья за захват и уничтожение танков стран НАТО

Размер награды за захват и уничтожение танков стран НАТО установили следующий:
- За захват одного рабочего танка Leopard любой модификации одним лицом — в размере 3 млн рублей.
- Группе до 10 человек, захвативших танк — по 500 тыс. рублей.
- За уничтожение одного танка Leopard любой модификации одним лицом — в размере 1 млн рублей.
- Группе до пяти человек, уничтоживших танк — по 150 тыс. рублей.
За захват и уничтожение танков Abrams будут начислять меньшую сумму — 1,5 млн рублей и 500 тыс. рублей соответственно. Группе из пяти человек, помогавшим захватывать или уничтожать танк — по 300 тыс. и 100 тыс. рублей.
Выплаты будут производиться единовременно и только для «граждан России, зарегистрированных в Забайкальском крае». Жителям региона, принимающим участие в СВО, посоветовали действовать осторожно и «сдерживать отвагу и удаль до разумных пределов».
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