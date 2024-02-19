До рекордных -44 градусов опустилась температура в Алтайском крае

Напомним, аномальные морозы в крае ожидали с 19 по 23 февраля.
Предполагалось, что уже с понедельника температура опустится до -35 градусов.
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В с. Целинном столбик термометра приблизился к аномальной отметке, сообщают читатели altapress.ru.
Напомним, аномальные морозы в крае ожидали с 19 по 23 февраля.
Предполагалось, что уже с понедельника температура опустится до -35 градусов.
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