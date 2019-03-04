От -17 до +5: синоптики рассказали о погоде на неделе в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 5 марта:
ночью:
- 0…-5 градусов, в западных районах до -13 градусов,
- в большинстве районов снег, мокрый снег, местами в западных и южных районах сильный снег, в отдельных районах метель, гололёдные явления, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
днем:
- -2…+3 градуса, местами в западных районах до -8 градусов,
- в большинстве районов снег, мокрый снег, местами метель, гололёдные явления, на дорогах гололедица,
- ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Погода в Алтайском крае 6 марта:
ночью:
- -5…-10 градусов, местами в северных районах до -16 градусов,
- в отдельных районах снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман,
- ветер южный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
днем:
- -1…-6 градусов, в предгорных районах до +4 градусов,
- в отдельных районах снег, в предгорьях мокрый снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман,
- ветер южный, 4−9 м/с.
Погода в Алтайском крае 7 марта:
ночью:
- -7…-12 градусов, в западных районах до -17 градусов,
- в отдельных районах снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман,
- ветер южный, 3−8 м/с.
днем:
- 0…-5 градусов, в предгорных районах до +5 градусов,
- без осадков, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман,
- ветер южный, 3−8 м/с, с усилением до 13 м/с.