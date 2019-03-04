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Жизнь

От -17 до +5: синоптики рассказали о погоде на неделе в Алтайском крае

В Алтайском крае на неделе с 4 по 7 марта ночью столбик термометра опустится до -17 градусов. В отдельные дни в некоторых районах прогнозируют снег, пишет алтайский ЦГМС.

Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года.
Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года.
Анна Зайкова

Погода в Алтайском крае 5 марта:

ночью:

  • 0…-5 градусов, в западных районах до -13 градусов,
  • в большинстве районов снег, мокрый снег, местами в западных и южных районах сильный снег, в отдельных районах метель, гололёдные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

днем:

  • -2…+3 градуса, местами в западных районах до -8 градусов,
  • в большинстве районов снег, мокрый снег, местами метель, гололёдные явления, на дорогах гололедица,
  • ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Погода в Алтайском крае 6 марта:

ночью:

  • -5…-10 градусов, местами в северных районах до -16 градусов,
  • в отдельных районах снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман,
  • ветер южный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

днем:

  • -1…-6 градусов, в предгорных районах до +4 градусов,
  • в отдельных районах снег, в предгорьях мокрый снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман,
  • ветер южный, 4−9 м/с.

Погода в Алтайском крае 7 марта:

ночью:

  • -7…-12 градусов, в западных районах до -17 градусов,
  • в отдельных районах снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман,
  • ветер южный, 3−8 м/с.

днем:

  • 0…-5 градусов, в предгорных районах до +5 градусов,
  • без осадков, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман,
  • ветер южный, 3−8 м/с, с усилением до 13 м/с.
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