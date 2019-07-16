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Жизнь

До сыпи и рвоты: блогеры рвутся к испанскому токсичному аналогу «сибирских Мальдив»

Получившее прозвище «испанские Мальдивы» и «галисийский Чернобыль» токсичное озеро Монте Неме с голубой водой стало популярным у туристов, сообщает Daily Mail. У одной из испанских звезд соцсетей после купания в озере началась рвота, а на коже выступила сыпь.

Новосибирские "Мальдивы".
Новосибирские "Мальдивы".
www.instagram.com/maldives_nsk/

Озеро образовалось на месте вольфрамовой шахты времен Первой и Второй Мировых войн. Сырье из шахты использовалось для изготовления лампочек и закалки стали, пишет Lenta.Ru.

Водоем остается токсичным и окружен насыпями, содержащими тяжелые металлы, такие как вольфрам и свинец. Они попадают в воду и могут быть опасны для человека.

При этом никаких табличек, запрещающих купание и предупреждающих о его потенциальной опасности, на берегу озера нет.

Монте Неме стало популярным среди туристов, которые приезжают к озеру ради красивого кадра. Власти предупреждают, что длительное или повторное купание может привести к более серьезным последствиям, пишет mail.ru.

Озеро Монте Неме уже сравнивают с «сибирским тропическим раем» — золоотвалом с бирюзовой водой, куда сливают отходы с ТЭЦ-5 Новосибирска.

Ранее территория золоотвала ТЭЦ-5 усилила меры безопасности — там разместили пост охраны, который будет находиться на объекте 24 часа в сутки в связи с участившимися случаями проникновения на производственный объект.

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