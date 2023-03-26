26 марта
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Жизнь

До следующей зимовки: лебеди улетают из Алтайского края в тундру

Лебеди-кликуны, традиционно зимовавшие на незамерзающих озерах в Советском районе, покидают Алтайский край, говорится в сообщении минприроды.

Лебединый заказник 2023.
Лебединый заказник 2023.
Анна Зайкова.

Лебеди улетают небольшими группами в Салехардскую тундру — строить гнезда и выводить птенцов.

На озере Светлое в заказнике «Лебединый» осталось около 50 птиц.

Ранее житель Заполярья показал на видео с высоты птичьего полета, как летят лебеди.

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