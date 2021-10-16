350 случаев достиг суточный прирост заболевания ковидом в Алтайском крае

782 человека находятся в тяжелом состоянии (+9 за сутки), из них 275 на ИВЛ.
Всего в госпиталях лежат 3 549 пациентов с диагностированных коронавирусной и 444 с вирусной пневмонией.
В резерве ровно 400 коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии составляет 82 368 человек. Выздоровели 60 344 человек, умерли 5 866 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 104,
- Рубцовск — 35,
- Бийск — 33,
- Алейск — 17,
- Славгород — 13,
- Бийский, Заринский районы — по 9,
- Зональный, Калманский, Табунский районы — по 6,
- Алейский, Кытмановский, Петропавловский, Топчихинский, Усть-Пристанский район — по 5,
- Камень-на-Оби, Егорьевский, Ключевский, Немецкий национальный, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский район — по 4,
- Волчихинский, Завьяловский, Курьинский, Панкрушихинский, Смоленский, Тогульский, Третьяковский, Тюменцевский, Чарышский районы — по 3,
- Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Локтевский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Солонешенский, Угловский районы — по 2,
- Заринск, Залесовский, Каменский, Новичихинский, Солтонский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.