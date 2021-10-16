350 случаев достиг суточный прирост заболевания ковидом в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки 15 октября зарегистрировали 350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 75 пациентов, умерло 27 человек, сообщили в оперштабе.

782 человека находятся в тяжелом состоянии (+9 за сутки), из них 275 на ИВЛ.

Всего в госпиталях лежат 3 549 пациентов с диагностированных коронавирусной и 444 с вирусной пневмонией.

В резерве ровно 400 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 82 368 человек. Выздоровели 60 344 человек, умерли 5 866 пациентов.

Новые случаи