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Жизнь

350 случаев достиг суточный прирост заболевания ковидом в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки 15 октября зарегистрировали 350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 75 пациентов, умерло 27 человек, сообщили в оперштабе.

Медицина, коронавирус. Врачи.
Медицина, коронавирус. Врачи.
CC0

782 человека находятся в тяжелом состоянии (+9 за сутки), из них 275 на ИВЛ.

Всего в госпиталях лежат 3 549 пациентов с диагностированных коронавирусной и 444 с вирусной пневмонией.

В резерве ровно 400 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 82 368 человек. Выздоровели 60 344 человек, умерли 5 866 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 104,
  • Рубцовск — 35,
  • Бийск — 33,
  • Алейск — 17,
  • Славгород — 13,
  • Бийский, Заринский районы — по 9,
  • Зональный, Калманский, Табунский районы — по 6,
  • Алейский, Кытмановский, Петропавловский, Топчихинский, Усть-Пристанский район — по 5,
  • Камень-на-Оби, Егорьевский, Ключевский, Немецкий национальный, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский район — по 4,
  • Волчихинский, Завьяловский, Курьинский, Панкрушихинский, Смоленский, Тогульский, Третьяковский, Тюменцевский, Чарышский районы — по 3,
  • Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Локтевский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Солонешенский, Угловский районы — по 2,
  • Заринск, Залесовский, Каменский, Новичихинский, Солтонский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
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