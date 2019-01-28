В Алтайском крае похолодает до -39

Погода в Алтайском крае 29 января:
ночью:
- -28…-33 градуса, местами в западных и южных районах до -39 градусов,
- в восточных районах небольшой снег местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 3−8 м/с.
днем:
- -19,-24 градуса,
- без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 3−8 м/с.
Погода в Алтайском крае 30 января:
ночью:
- -23…-28 градусов, местами в восточных и предгорных районах до -34 градусов,
- без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 2−7 м/с
днем:
- -8…-13 градусов, местами по востоку до -18 градусов,
- без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
- ветер южный, 2−7 м/с с усилением до 12 м/с.
Погода в Алтайском крае 31 января:
ночью:
- -14…-19 градусов, в предгорьях до -25 градусов,
- в северных районах снег, местами изморозь, на дорогах гололедица,
- ветер северо-западный, 3−8 м/с.
днем:
- -8…-13 градусов, в северо-восточных районах -14,-19 градусов с похолоданием в течение дня,
- в отдельных районах снег, утром местами изморозь, на дорогах гололедица,
- ветер северо-западный, 3−8 м/с, с усилением до 14 м/с.