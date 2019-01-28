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Жизнь
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В Алтайском крае похолодает до -39

В Алтайском крае в ближайшее время значительно похолодает. В ночь на вторник, 29 января в западных и южных районах столбик термометра опустится до -39 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Мороз на Алтае.
Мороз на Алтае.
Олег Богданов

Погода в Алтайском крае 29 января:

ночью:

  • -28…-33 градуса, местами в западных и южных районах до -39 градусов,
  • в восточных районах небольшой снег местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 3−8 м/с.

днем:

  • -19,-24 градуса,
  • без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 3−8 м/с.

Погода в Алтайском крае 30 января:

ночью:

  • -23…-28 градусов, местами в восточных и предгорных районах до -34 градусов,
  • без осадков, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 2−7 м/с

днем:

  • -8…-13 градусов, местами по востоку до -18 градусов,
  • без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица,
  • ветер южный, 2−7 м/с с усилением до 12 м/с.

Погода в Алтайском крае 31 января:

ночью:

  • -14…-19 градусов, в предгорьях до -25 градусов,
  • в северных районах снег, местами изморозь, на дорогах гололедица,
  • ветер северо-западный, 3−8 м/с.

днем:

  • -8…-13 градусов, в северо-восточных районах -14,-19 градусов с похолоданием в течение дня,
  • в отдельных районах снег, утром местами изморозь, на дорогах гололедица,
  • ветер северо-западный, 3−8 м/с, с усилением до 14 м/с.
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