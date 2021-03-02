Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

До вечера 2 марта на Алтае планируют расчистить все направления после аномального снегопада

К концу дня 2 марта дорожники планируют очистить закрытые из-за аномального снегопада трассы, заявили в краевом министерстве транспорта.

На трассе в метель.
На трассе в метель.
22.mchs.gov.ru

Закрытыми остаются дорога Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-гр. Новосибирской области от Змеиногорска до Рубцовска, а также участок от Курьи до Змеиногорска на автодороге Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Казахстана.

К вечеру планируется открыть движение по всем направлениям.

Сложная обстановка сохраняется в Краснощековском, Красногорском, Шипуновском, Рубцовском, Змеиногорском, Топчихинском, Алейском, Ельцовском, Косихинском, Локтевском и Новичихинском районах.

За сутки спасатели оказывали помощь автомобилистам десятки раз, отметили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Например, в Алейске спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им В.В. Зюкова вытащили из заносов 7 транспортных средств.

На трассах оборудовали 11 подвижных пунктов обогрева, задействовать пришлось лишь один из них, в селе Поспелиха. Там разместились 15 человек. Они следовали на личном транспорте в Змеиногорский и Краснощековский районы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость