До вечера 2 марта на Алтае планируют расчистить все направления после аномального снегопада

Закрытыми остаются дорога Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-гр. Новосибирской области от Змеиногорска до Рубцовска, а также участок от Курьи до Змеиногорска на автодороге Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Казахстана.
К вечеру планируется открыть движение по всем направлениям.
Сложная обстановка сохраняется в Краснощековском, Красногорском, Шипуновском, Рубцовском, Змеиногорском, Топчихинском, Алейском, Ельцовском, Косихинском, Локтевском и Новичихинском районах.
За сутки спасатели оказывали помощь автомобилистам десятки раз, отметили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Например, в Алейске спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им В.В. Зюкова вытащили из заносов 7 транспортных средств.
На трассах оборудовали 11 подвижных пунктов обогрева, задействовать пришлось лишь один из них, в селе Поспелиха. Там разместились 15 человек. Они следовали на личном транспорте в Змеиногорский и Краснощековский районы.