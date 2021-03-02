До вечера 2 марта на Алтае планируют расчистить все направления после аномального снегопада

К концу дня 2 марта дорожники планируют очистить закрытые из-за аномального снегопада трассы, заявили в краевом министерстве транспорта.

На трассе в метель.

Закрытыми остаются дорога Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-гр. Новосибирской области от Змеиногорска до Рубцовска, а также участок от Курьи до Змеиногорска на автодороге Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Казахстана.

К вечеру планируется открыть движение по всем направлениям.

Сложная обстановка сохраняется в Краснощековском, Красногорском, Шипуновском, Рубцовском, Змеиногорском, Топчихинском, Алейском, Ельцовском, Косихинском, Локтевском и Новичихинском районах.

За сутки спасатели оказывали помощь автомобилистам десятки раз, отметили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Например, в Алейске спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им В.В. Зюкова вытащили из заносов 7 транспортных средств.

На трассах оборудовали 11 подвижных пунктов обогрева, задействовать пришлось лишь один из них, в селе Поспелиха. Там разместились 15 человек. Они следовали на личном транспорте в Змеиногорский и Краснощековский районы.