Добыча свинца в Сибири.

Природные ресурсы Сибири уникальны, ведь это та часть страны, где сосредоточены топливные, минеральные и неметаллические запасы. К ним относится нефть, уголь, газ, торф, медно-никелевые и железные руды, лесные ресурсы, олово, свинец, графит и поваренная соль. И это — не весь перечень богатств, которыми славится этот регион. Сибирский округ имеет геополитическое значение и обеспечивает стране 67% поступлений от экспорта добываемой продукции.

Если говорить о свинце, то в Сибирской зоне производится 90% этого минерального ресурса. Мировая доля свинца, находящегося на территории Российской Федерации оценивается в 7−8%. Более высокие показатели зафиксированы только в Китае и Австралии.

В Забайкальском крае на данный момент зафиксировано около 20 жил, так или иначе содержащих свинец разного качества. На государственном балансе полезных ископаемых РФ — 102 коренных месторождения свинца.

С начала 2000-х перспективы работы со свинцом стали динамично расти. Связано это с улучшением ситуации по вторичному производству металла, появились мощности, позволяющие извлекать его из отходов и металлолома. Стали появляться новые предприятия, что позволило увеличить экспорт свинца в Турцию и Германию. В 2011 году был зафиксирован прирост запасов свинца за счет добавления на баланс месторождения Нолой-Тологой.

Согласно данным из Государственного доклада, добыча свинца из недр в 2017 году составила 280 тыс. т., производство свинцового концентрата — 357,1 тыс. т., производство свинца в концентрате — 199 тыс.т., экспорт концентратов свинца, а также руд, — 374, 6 тыс.т., производство рафинированного свинца, — 122 тыс.т., экспорт рафинированного свинца, — 98,5 тыс.т.

С 2017 года крупные металлургические предприятия активно разрабатывают новые месторождения руды. Например, ОАО «Сибирь-Полиметаллы» начало разработку очень крупного Корбалихинского рудника. Потенциально данное месторождение содержит запасы в 26 млн тонн руд в которых среди прочего содержится и свинец. В 2016—2017 гг. значительное освоение свинца было осуществлено через месторождение Озерное (ООО «Техпроминвест»). Отработка и добыча открытым способом началась тут в 2019 году. Стратегический план освоение свинца здесь — 8 млн. тонн руды в течении года. Переработка планируется осуществляться на месте, на фабрике предприятия.

Очевидно, что когда большое количество работников и процессов задействованы на производстве, в любой момент может возникнуть потребность связаться с партнерами и сотрудниками, находящимися в других странах. Учитывая экспортную нацеленность данной промышленности в стране, вопрос комфортной связи и бесперебойного использования интернета — актуальны. В процессе деловых переговоров с заказчиками и поставщиками возникает необходимость пользоваться иностранными сайтами, а также IP — телефонией. Получить доступ к заблокированным сайтам, а также зашифровать соединение для безопасных звонков позволит VPN сервис. Эта мера предосторожности убережет компании от утечки конфиденциальной информации третьим лицам. Также VPN часто используют и в бытовых, личных целях, так как многие сотрудники, занятые на металлургических проектах, не являются местными жителями и нуждаются в эффективной связи с родственниками.

К сожалению, запасы руд в месторождениях не вечны, и ученые постоянно ведут поиски интересных для разработки мест. Что касается свинца, то изучается потенциал Кызыл-Таштыгского месторождения в Республике Тыва. ООО «Лунсин» открытым способом отрабатывает это месторождение, и ведутся подготовительные работы к эксплуатации жилы. Тут уже получали свинцовый концентрат в 2016 году, — 14,1 тыс. т.

По итоговым данным 2017 года на Шивиинском месторождении (Забайкальский край) был обнаружен прирост свинца категорий А+В+С1 — 16, 1 тыс.т.

Состояние базы свинца в России на 1.01.2018 год: Р1 — 3201 тыс. т, Р2 — 8889 тыс. т, Р3 — 25748 тыс.т.

Начало 2019 года характеризовалось направлением на увеличение добычи свинца АО «Уралэлектромедь». Тагир Хафизов, директор филиала «Производства сплавов цветных металлов», который специализируется на данном предприятии в выпуске марочного свинца, утверждает, что ведется строительство зданий для оборудования: конвейеров и установок для пакетирования.

Активно используются такие месторождение по добыче свинца как Горевское (Красноярский край), Ново-Широкинское Забайкальский край), Сардана (Якутия), Николаевское (Приморский край), Павловское (Архангельская область).

Российская Федерация имеет существенную сырьевую базу свинца, и может обеспечить функционирование горнодобывающих, металлургических и перерабатывающих предприятий по меньшей мере на ближайшее десятилетие. Статистические данные компаний, которые занимаются разработкой месторождений, указывают на позитивную тенденцию в получении свинца. Доходность проектов достаточно высока, и допускает появление на рынке новых инвесторов и развитие этого бизнеса в дальнейшем. На данный момент, экономическая статистика такова, что основная часть свинца продается в нерафинированном виде на экспорт с низкой добавленной стоимостью. Это позволяет России иметь конкурентные цены на свинец и заключать долгосрочные контракты с партнерами.

Внутри страны основные потребители свинца — предприятия, занимающиеся выпуском аккумуляторов. Эти заводы активно развиваются, как в связи с развитием отрасли в целом, так и благодаря огромной мировой конкуренции. Вероятно, что повысится спрос на рафинированный свинец внутри страны, и увеличатся мощности по его выпуску — однако, этот вопрос находится в процессе становление и изучения специалистами.