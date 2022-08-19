Добились. Жители российского города «свернули» строительство исправительного центра рядом с детсадом

Жители Искитима (Новосибирская область) добились, чтобы открытие исправительного центра рядом со школой и детским садом отменили. Они опасались, что учреждение заработает против их воли, ообщает VN.RU .

Вечером 17 августа прошло собрание граждан и местных властей. После него мэр Искитима и глава Искитимского района Юрий Саблин обратились к «Новосибирской птицефабрике», в здании которой должны были открыть центр, с просьбой расторгнуть договор с ГУФСИН.

Компания оперативно отреагировала и расторгла контракт. Все оборудование, которое успели завезти для центра, вынесут.

«Ничего противозаконного в создании исправительного центра нет. Но мы уважаем мнение жителей города», — отметила заместитель гендиректора птицефабрики Галина Лупанова.

Ранее стало известно, что в Искитиме планируют открыть исправительный центр для заключенных. Местных жителей обеспокоило, что осужденные будут работать рядом со школой и детским садом, где учатся и играют дети.

Теперь в этом же здании хотят разместить общежитие для иногородних сотрудников птицефабрики.