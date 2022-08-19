Исправительный центр для осужденных хотят открыть рядом со школой в Сибири. Жители протестуют

Исправительный центр для осужденных открывают рядом со школой и детским садом в Искитиме (Новосибирская область). Местные жители выступили против этого и составили петицию, а также встретились с представителями ГУФСИН и МВД, сообщает ngs.ru .

Об открытии центра стало известно 11 августа. Исправительное учреждение для осужденных появится в 200 метрах от детского сада и школы, возмутились жители в паблике «Наш Индустриальный» в соцсетях.

Они опасаются за безопасность детей.

Один из граждан рассказал, что центр организуют в здании «Новосибирской птицефабрики». Там уже сделали ремонт, завезли мебель и и установили видеокамеры, а с 22 августа по первую неделю сентября заселят спецконтингент.

В результате, в Искитиме составили петицию. Ее подписали 300 человек.

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Чтобы решить конфликт, местные власти устроили собрание в спортзале школы, рядом с которой обустраивают исправительный центр. Оно состоялось вечером 17 августа. На встречу пришли представители ГУФСИН, прокуратуры, МВД, а также сотрудники «Новосибирской птицефабрики» и мэр Искитима.

Представители «Новосибирской птицефабрики» озвучили причину открытия центра. Птицефабрике критически не хватает сотрудников, поэтому они решили привлечь осужденных.

Однако по итогам собрания участники не пришли к единому выводу. Жители все так же не доверяют правоохранителям. Они считают, что, несмотря на их простет, центр все-таки откроют.