Исправительный центр для осужденных хотят открыть рядом со школой в Сибири. Жители протестуют

Об открытии центра стало известно 11 августа. Исправительное учреждение для осужденных появится в 200 метрах от детского сада и школы, возмутились жители в паблике «Наш Индустриальный» в соцсетях.
Они опасаются за безопасность детей.
Один из граждан рассказал, что центр организуют в здании «Новосибирской птицефабрики». Там уже сделали ремонт, завезли мебель и и установили видеокамеры, а с 22 августа по первую неделю сентября заселят спецконтингент.
В результате, в Искитиме составили петицию. Ее подписали 300 человек.
Чтобы решить конфликт, местные власти устроили собрание в спортзале школы, рядом с которой обустраивают исправительный центр. Оно состоялось вечером 17 августа. На встречу пришли представители ГУФСИН, прокуратуры, МВД, а также сотрудники «Новосибирской птицефабрики» и мэр Искитима.
Представители «Новосибирской птицефабрики» озвучили причину открытия центра. Птицефабрике критически не хватает сотрудников, поэтому они решили привлечь осужденных.
Однако по итогам собрания участники не пришли к единому выводу. Жители все так же не доверяют правоохранителям. Они считают, что, несмотря на их простет, центр все-таки откроют.