Добытинское восстание: как в 1930 году начальник советской спецслужбы на Алтае попытался свергнуть большевиков

10 марта 1930 года в Усть-Чарышской Пристани вспыхнуло восстание против большевиков. Его организовал и возглавил Федор Добытин — уполномоченный ОГПУ (политической спецслужбы, предшественницы НКВД). Что произошло и почему все тайны этого восстания не раскрыты до сих пор — в материале altapress.ru.

Кто такой Федор Добытин

Федор Добытин родился в крестьянской семье недалеко от Петропавловска. Об этом говорится в архивно-следственном деле. Служил он в Новосибирске, там же вступил в партию. В ОГПУ вначале работал фельдкурьером, затем его перевели на оперативную работу.

За год до восстания Добытин настойчиво просил начальство направить его на работу в Чарышский район. На вопрос жены, зачем ему это нужно, он отвечал: «Где много кулаков — там веселая работа». Своего несогласия с политикой партии он от жены не скрывал.

Федор Добытин считал, что советское правительство не отражает интересов общества, а особенно — крестьянства. По его мнению, руководить страной должно правительство, состоящее из «представителей всех трудящихся».

Что произошло в Усть-Пристани в 1930 году

Добытин освободил и вооружил 90 арестованных кулаков. Кроме того, он арестовал 80 советских активистов, говорится в книге «10 сталинских ударов по «пятой колонне». Повстанцы убили многих руководителей — начальника партячейки, милиционеров, председателя райисполкома, сообщает «Хронос».

Борьба с кулаками. ruvera.ru.

Самого Добытина ранили в перестрелке. Уже к вечеру в село прибыли команды милиции и чекистов.

К концу марта властям удалось подавить восстание. Арестовали 168 человек. Остальные бунтовщики погибли или бежали (предположительно, в Китай).

Сам Добытин, передав командование, попрощался с семьей и уехал под предлогом поиска единомышленников в другом селе. Его судьба неизвестна.

У историков нет единого мнения о причинах Добытинского восстания. Выдвигаются предположения, что на самом деле Добытина отправили в Алтайский край, чтобы спровоцировать кулаков, и исход восстания был предопределен с самого начала.

Анна Карпова