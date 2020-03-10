Добытинское восстание: как в 1930 году начальник советской спецслужбы на Алтае попытался свергнуть большевиков

Кто такой Федор Добытин
Федор Добытин родился в крестьянской семье недалеко от Петропавловска. Об этом говорится в архивно-следственном деле. Служил он в Новосибирске, там же вступил в партию. В ОГПУ вначале работал фельдкурьером, затем его перевели на оперативную работу.
За год до восстания Добытин настойчиво просил начальство направить его на работу в Чарышский район. На вопрос жены, зачем ему это нужно, он отвечал: «Где много кулаков — там веселая работа». Своего несогласия с политикой партии он от жены не скрывал.
Федор Добытин считал, что советское правительство не отражает интересов общества, а особенно — крестьянства. По его мнению, руководить страной должно правительство, состоящее из «представителей всех трудящихся».
Что произошло в Усть-Пристани в 1930 году
Добытин освободил и вооружил 90 арестованных кулаков. Кроме того, он арестовал 80 советских активистов, говорится в книге «10 сталинских ударов по «пятой колонне». Повстанцы убили многих руководителей — начальника партячейки, милиционеров, председателя райисполкома, сообщает «Хронос».
Самого Добытина ранили в перестрелке. Уже к вечеру в село прибыли команды милиции и чекистов.
К концу марта властям удалось подавить восстание. Арестовали 168 человек. Остальные бунтовщики погибли или бежали (предположительно, в Китай).
Сам Добытин, передав командование, попрощался с семьей и уехал под предлогом поиска единомышленников в другом селе. Его судьба неизвестна.
У историков нет единого мнения о причинах Добытинского восстания. Выдвигаются предположения, что на самом деле Добытина отправили в Алтайский край, чтобы спровоцировать кулаков, и исход восстания был предопределен с самого начала.
Анна Карпова