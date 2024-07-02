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Жизнь

Добралась до холодильника. В каком случае гроза может повредить электроприборы и что делать, чтобы этого не произошло

Если молния попадет в электроприбор или произойдет скачок напряжения — техника может сломаться. Altapress.ru рассказывает, что делать, чтобы гроза не атаковала домашнюю утварь.

Ночная гроза над Барнаулом.
Ночная гроза над Барнаулом.
Кристина Тарасова

Чтобы защитить технику от возможных повреждений во время грозы, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

  • Отключить все электрические приборы от сети, так как скачки напряжения могут привести к их поломке.
  • Не использовать стационарные телефоны, не прикасаться к водопроводным кранам и другим металлическим конструкциям.

Может ли молния ударить, например, в телевизор?

Молния может ударить в электрокабель, проведенный к телевизору. Тогда произойдет перенапряжение.

«Волна перенапряжения бежит по проводам, находит слабое место в изоляции и пробивает ее. При пробое изоляции возникает большой ток — ток короткого замыкания, под действием которого может сгореть техника», — сообщает Алексей Андревв, преподаватель высшей категории по специальности «Электроснабжение ж/д транспорта» в Санкт-Петербургском техникуме железнодорожного транспорта.

Молния может ударить в ЛЭП. В результате возникает индуктированное напряжение, которое может превышать номинальное в два-три раза и достигать примерно 660 вольт. Это слишком высокое напряжение для техники, рассчитанной на стандартные 220 вольт, поэтому она может выйти из строя.

Как защитить дом от грозы

В современных многоэтажных домах есть системы защиты от ударов молнии и перенапряжения. Поэтому их жители могут быть спокойнее: в случае удара молния уйдёт по громоотводу в землю, не повредив технику.

В старых домах системы электрозащиты могли не ремонтироваться годами или прийти в негодность, если заземление случайно повредилось, например, во время работ на крыше.

Для защиты техники от грозы необходим минимальный набор защитных средств:

  • молниеотвод — особенно если ваш дом находится на возвышенности;
  • стабилизатор напряжения, который позволяет отслеживать и равномерно распределять его по всем фазам;
  • УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) — при появлении критического напряжения прибор перенаправит заряд в землю;
  • автономный генератор — на случай, если электричество все же отключится.

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