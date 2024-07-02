Добралась до холодильника. В каком случае гроза может повредить электроприборы и что делать, чтобы этого не произошло

Если молния попадет в электроприбор или произойдет скачок напряжения — техника может сломаться. Altapress.ru рассказывает, что делать, чтобы гроза не атаковала домашнюю утварь.

Чтобы защитить технику от возможных повреждений во время грозы, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

Отключить все электрические приборы от сети, так как скачки напряжения могут привести к их поломке.

Не использовать стационарные телефоны, не прикасаться к водопроводным кранам и другим металлическим конструкциям.

Может ли молния ударить, например, в телевизор?

Молния может ударить в электрокабель, проведенный к телевизору. Тогда произойдет перенапряжение.

«Волна перенапряжения бежит по проводам, находит слабое место в изоляции и пробивает ее. При пробое изоляции возникает большой ток — ток короткого замыкания, под действием которого может сгореть техника», — сообщает Алексей Андревв, преподаватель высшей категории по специальности «Электроснабжение ж/д транспорта» в Санкт-Петербургском техникуме железнодорожного транспорта.

Молния может ударить в ЛЭП. В результате возникает индуктированное напряжение, которое может превышать номинальное в два-три раза и достигать примерно 660 вольт. Это слишком высокое напряжение для техники, рассчитанной на стандартные 220 вольт, поэтому она может выйти из строя.

Как защитить дом от грозы

В современных многоэтажных домах есть системы защиты от ударов молнии и перенапряжения. Поэтому их жители могут быть спокойнее: в случае удара молния уйдёт по громоотводу в землю, не повредив технику.

В старых домах системы электрозащиты могли не ремонтироваться годами или прийти в негодность, если заземление случайно повредилось, например, во время работ на крыше.

Для защиты техники от грозы необходим минимальный набор защитных средств:

молниеотвод — особенно если ваш дом находится на возвышенности;

стабилизатор напряжения, который позволяет отслеживать и равномерно распределять его по всем фазам;

УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) — при появлении критического напряжения прибор перенаправит заряд в землю;

автономный генератор — на случай, если электричество все же отключится.

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