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Жизнь

Добрые и быстрые. Читатели altapress.ru за два дня собрали деньги для осужденного за дискредитацию армии России

Барнаулец Алексей Аргунов, которого осудили за дискредитацию армии России, а затем уволили с работы, 2 сентября объявил сбор средств на оплату штрафа. Сумму в 30 тыс. рублей удалось получить всего за два дня силами читателей altapress.ru.

Барнаульский преподаватель философии Алексей Аргунов.
Барнаульский преподаватель философии Алексей Аргунов.
Предоставлено altapress.ru.

Начать сбор Алексею посоветовали юристы. Других вариантов не было. Поскольку мужчину уволили с работы. Он занимал должность преподавателя философии в Барнаульском базовом медицинском колледже.

Формальной причиной, рассказал корреспонденту altapress.ru Аргунов, стал прогул. В это же время краевой суд не удовлетворил апелляцию, которую подавал мужчина. Штраф в размере 30 тыс. рублей ему нужно оплатить до 30 сентября.

2 сентября на нашем сайте вышла новость о сборе. В первый день силами наших читателей удалось собрать 12 тыс. рублей. Еще 7 тыс. Аргунову перечислили друзья и знакомые.

На следующий день поток неравнодушных только усилился. К вечеру сбор был закрыт.

Напомним, летом 2022 барнаульского Алексея Аругунова привлекли к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ. Причиной стали грустный смайлик и отметка «Класс» под публикациями в соцсети «Одноклассники».

Эту историю можно прочитать здесь.

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