Добрые и быстрые. Читатели altapress.ru за два дня собрали деньги для осужденного за дискредитацию армии России

Барнаулец Алексей Аргунов, которого осудили за дискредитацию армии России, а затем уволили с работы, 2 сентября объявил сбор средств на оплату штрафа. Сумму в 30 тыс. рублей удалось получить всего за два дня силами читателей altapress.ru.

Начать сбор Алексею посоветовали юристы. Других вариантов не было. Поскольку мужчину уволили с работы. Он занимал должность преподавателя философии в Барнаульском базовом медицинском колледже.

Формальной причиной, рассказал корреспонденту altapress.ru Аргунов, стал прогул. В это же время краевой суд не удовлетворил апелляцию, которую подавал мужчина. Штраф в размере 30 тыс. рублей ему нужно оплатить до 30 сентября.

2 сентября на нашем сайте вышла новость о сборе. В первый день силами наших читателей удалось собрать 12 тыс. рублей. Еще 7 тыс. Аргунову перечислили друзья и знакомые.

На следующий день поток неравнодушных только усилился. К вечеру сбор был закрыт.

Напомним, летом 2022 барнаульского Алексея Аругунова привлекли к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ. Причиной стали грустный смайлик и отметка «Класс» под публикациями в соцсети «Одноклассники».

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