Добрынин и Пригожин назвали звезд российского шоу-бизнеса тупыми

Сначала о скромном интеллекте современных российских звезд высказался народный артист России Вячеслав Добрынин, затем с ним согласился продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин, сообщила gazeta.ru .

Мэтры согласились в том, что сейчас певцом может стать любой желающий и образование для этого иметь не обязательно. Некоторые, по их мнению, не знают нот и не умеют выражать свои мысли.

Иосиф Пригожин,

продюсер:

Понимаете, раньше нельзя было просто взять и полезть на сцену, а сейчас этим занимаются все, даже те, кому слон на ухо наступил. Все хотят легкой добычи. Как говорится, все хотят съесть рыбку, но никто не хочет удочку. Среди молодежи многих таких людей. Профессия музыканта девальвировалась. Так устроен мир. Кто-то думает: «а запишу-ка я песню», но никто не хочет трудиться, особенно молодежь. Для того чтобы стать народной артисткой России, певица Валерия окончила музыкальную школу, а затем институт. Она много работала, чтобы заслужить внимание и любовь своего зрителя. Все получали знания и образование. Например, Алла Пугачева. Сейчас рэпер даже нот может не знать.

Вячеслав Добрынин и Филипп Киркоров открытые источники

Добрынин подчеркнул, что, в отличие от коллег по цеху, закончил Московский государственный университет, а потом поступил в аспирантуру.

Вячеслав Добрынин,

певец:

В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые! Я это говорю искренне.

Певец также упомянул Сергея Шнурова, который, по его мнению, «большой специалист» по части матерных стихов. «Писает с первого ряда на зрителей, замечательный во всех отношениях человек», — добавил он.