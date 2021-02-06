«Добрый ангел»: директор алтайского музея поделился трогательными воспоминаниями о погибшей замминистре культуры

Воспоминания Короткова опубликовали в социальных сетях музея.

Директор отметил, что Галина Александровна была большим профессионалом и «добрым ангелом нашей музейной отрасли».

«Нашему музею только за последние десять лет довелось вместе с Галиной Александровной построить с нуля и запустить в работу в районах края три музея — наши филиалы. Это совершенно „валидольная“ тема — трудности с подрядчиками, нехватка финансов, губернаторский контроль, тысячи километров автодорог в жару и мороз, в будни и выходные, вечная угроза не успеть уложиться в срок, — рядом с Галиной Александровной всё это переносилось легче», — отметил Коротков.