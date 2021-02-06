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Жизнь

«Добрый ангел»: директор алтайского музея поделился трогательными воспоминаниями о погибшей замминистре культуры

Директор музея ГМИЛИКА Игорь Коротков написал памятную речь, посвященную погибшей в аварии замминистру культуры Алтайского края Галине Кубриной. Она ушла из жизни девять дней назад, 29 января.

Галина Кубрина.
Галина Кубрина.
gmilika22.ru

Воспоминания Короткова опубликовали в социальных сетях музея.

Директор отметил, что Галина Александровна была большим профессионалом и «добрым ангелом нашей музейной отрасли».

«Нашему музею только за последние десять лет довелось вместе с Галиной Александровной построить с нуля и запустить в работу в районах края три музея — наши филиалы. Это совершенно „валидольная“ тема — трудности с подрядчиками, нехватка финансов, губернаторский контроль, тысячи километров автодорог в жару и мороз, в будни и выходные, вечная угроза не успеть уложиться в срок, — рядом с Галиной Александровной всё это переносилось легче», — отметил Коротков.

Директор музея ГМИЛИКА Игорь Коротков. На заднем плане слева - Галина Кубрина
Директор музея ГМИЛИКА Игорь Коротков. На заднем плане слева — Галина Кубрина
vk.com/gmilika

По его словам, замминистра умела сочетать требовательность и природную тактичность, эрудицию и чувство юмора. Также она старалась не пропускать значимые музейные события края и города.

«11 декабря прошлого года Галина Александровна в последний раз была в нашем музее — на открытии выставки лучших работ Х международного конкурса фотографий „Живая природа Алтая“. 27 января, принимая в своем кабинете у музея годовой отчет, сказала, что планировала прийти к нам и на закрытие проекта, которое должно состояться послезавтра, в пятницу, 29 января, в 15 часов. Но, наверное, помешает командировка», — говорится в памятной речи.

Что известно о случившемся

Утром 29 января на бийской трассе в Троицком районе произошла авария. Водитель за рулем Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги столкнулся с Hyundai, в котором были глава краевого минкультуры Елена Безрукова, Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков.

Галина Кубрина получила серьезные травмы. В этот же день она скончалась в реанимации Троицкой ЦРБ.

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