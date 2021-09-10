«Добро в село». Как алтайские медики-волонтеры учат школьников оказывать первую помощь и спасать жизни

Что такое «Добро в село»?
«Добро в село» — добровольческий проект, появившийся в России в 2018 году. Волонтеры акции за время ее существования объехали больше 2 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов по стране, побывали в школах и провели уроки профориентации для сотен учеников.
Как проходят осенние выезды алтайских волонтеров проекта?
Топчиха
Участники «Добра в село» начали выезды в школы 7 сентября.
Первым делом они отправились в Топчиху, где посетили школу № 1. В общеобразовательном учреждении добровольцы движения прочитали несколько лекций и показали детям, как правильно оказывать первую медицинскую помощь. Особое внимание школьников обратили на сердечно-легочную реанимацию. Для наглядности на занятии использовали манекены. Также на встрече обсудили профилактику COVID-19.
Кроме того, в школе организовали мастер-класс в рамках проекта «Сила жеста».
— Мы показали, как с помощью движений рук и мимики можно общаться с другими людьми. По горящим глазам девочек и мальчиков было заметно, что мы приехали не зря, — делится студентка пятого курса Алтайского медуниверситета и волонтер-медик Анна Голубицких.
Панкрушиха
8 сентября добровольцы побывали в школе Панкрушихинского района, в гостях у 9-классников.
Анна Ведлер,
куратор регионального отделения «Волонтеры-медики»:
— Акцией «Добро в село» мы учим ребятишек не бояться помогать. Постигая азы первой медицинской помощи, школьники расширяют кругозор, усиливают навыки и даже задумываются о будущей профессии. Мастер-классы проекта очень занимательные: в населенные пункты мы всегда берем манекенов, чтобы уроки спасения были наглядными и интересными.
Следующие «учения» пройдут с 13 по 17 сентября.