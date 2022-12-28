Возможное объединение систем обязательного и добровольного медицинского страхования может привести к сокращению бесплатной медпомощи и росту расходов граждан, уверены социалисты. «Такими темпами страховать будет нечего и некого», — отметил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев .

О разработке в Минфине проекта объединения систем обязательного и добровольного медицинского страхования сообщила газета «Ведомости». Детали проекта пока еще туманны, но абсолютно понятно, что «ни к чему хорошему смесь добровольного и обязательного не приведет», — говорит Александр Терентьев. Депутат Госдумы полностью разделяет точку зрения лидера партии Сергея Миронова о том, что нужно плодить не страховщиков, а увеличивать расходы на здравоохранение.

— Есть ощущение, что власти «заигрались» в оптимизацию, — продолжает Александр Терентьев. — А своей главной задачей видят — открыть для бизнеса новые возможности заработать. И тот факт, что медицина для граждан станет еще более недоступной и дорогой, им «до лампочки».

По данным опросов, уже сегодня треть пациентов в системе ОМС вынуждены доплачивать за те или иные услуги и оплачивать дорогостоящие операции и лечение, от которых зависит жизнь пациента. Одновременно во многих государственных медучреждениях накопились большие долги, поскольку объемы оказываемой медицинской помощи превышают установленные государством лимиты.