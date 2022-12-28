О разработке в Минфине проекта объединения систем обязательного и добровольного медицинского страхования сообщила газета «Ведомости». Детали проекта пока еще туманны, но абсолютно понятно, что «ни к чему хорошему смесь добровольного и обязательного не приведет», — говорит Александр Терентьев. Депутат Госдумы полностью разделяет точку зрения лидера партии Сергея Миронова о том, что нужно плодить не страховщиков, а увеличивать расходы на здравоохранение.
— Есть ощущение, что власти «заигрались» в оптимизацию, — продолжает Александр Терентьев. — А своей главной задачей видят — открыть для бизнеса новые возможности заработать. И тот факт, что медицина для граждан станет еще более недоступной и дорогой, им «до лампочки».
По данным опросов, уже сегодня треть пациентов в системе ОМС вынуждены доплачивать за те или иные услуги и оплачивать дорогостоящие операции и лечение, от которых зависит жизнь пациента. Одновременно во многих государственных медучреждениях накопились большие долги, поскольку объемы оказываемой медицинской помощи превышают установленные государством лимиты.
— Получается, что недостаточное финансирование на здравоохранение решили пополнить не из казны, а вновь из кошельков простых граждан", — отмечает Александр Терентьев, добавив, что «Справедливая Россия — за правду» категорически против такого подхода — у населения просто нет денег на свое лечение! — Охрана здоровья населения — это прямая задача государства. А значит и финансирование отрасли нужно вести напрямую из бюджета, а не через страховые фонды и компании, — говорит социалист. — На мой взгляд, экономить на самом главном — на здоровье граждан — это просто недопустимо!
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