Добровольцы отмыли барнаульские автобусы от коронавируса

Добровольцы на конечной остановке «Спартак» тщательно вымыли поручни, спинки сидений, обработали салон подвижного состава автобусов № 57 и готовы помогать работникам транспорта с этим регулярно.
Кондуктор Светлана Дунина добавила, что обработка автобуса проводится после каждого рейса и помощь студентов облегчила эту работу.
«Также просим пассажиров более сознательно относиться к соблюдению масочного режима и в целом к профилактике вируса», — подчеркнула она.
Все трамваи и троллейбусы, выходящие на маршрут в Барнауле, проходят полную очистку и санитарную обработку. Перед каждым оборотным рейсом кондукторы дезинфицируют поручни.
После работы, перед проведением техобслуживания, все вагоны проходят через мойку, проводится влажная уборка снаружи, а затем и салон.
Ранее стало известно, что в Китае создали ультрафиолетовую лампу для дезинфекции, позволяющую очищать зараженные предметы с эффективностью 99,99%.