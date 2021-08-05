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Жизнь

Добровольцы отмыли барнаульские автобусы от коронавируса

Волонтеры-медики помогли провести дезинфекцию общественного транспорта в Барнауле, сообщили в пресс-центре мэрии.

Волонтеры помогли дезинфицировать автобусы.
Волонтеры помогли дезинфицировать автобусы.
barnaul.org

Добровольцы на конечной остановке «Спартак» тщательно вымыли поручни, спинки сидений, обработали салон подвижного состава автобусов № 57 и готовы помогать работникам транспорта с этим регулярно.

Кондуктор Светлана Дунина добавила, что обработка автобуса проводится после каждого рейса и помощь студентов облегчила эту работу.

«Также просим пассажиров более сознательно относиться к соблюдению масочного режима и в целом к профилактике вируса», — подчеркнула она.

Волонтеры помогли дезинфицировать автобусы.
Волонтеры помогли дезинфицировать автобусы.
barnaul.org

Все трамваи и троллейбусы, выходящие на маршрут в Барнауле, проходят полную очистку и санитарную обработку. Перед каждым оборотным рейсом кондукторы дезинфицируют поручни.

После работы, перед проведением техобслуживания, все вагоны проходят через мойку, проводится влажная уборка снаружи, а затем и салон.

Ранее стало известно, что в Китае создали ультрафиолетовую лампу для дезинфекции, позволяющую очищать зараженные предметы с эффективностью 99,99%.

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