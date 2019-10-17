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Жизнь

Дочь Пескова рассказала, кто для нее наставник и любовник

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета в своем Instagram намекнула на скорую свадьбу.

Елизавета Пескова.
Елизавета Пескова.
instagram.com/stpellegrino

Она уточнила возраст возлюбленного, но не стала раскрывать его личность, пишет «МК».

Елизавета рассказала, что у ее возлюбленного 15 октября день рождения.

«С появлением своего человека пару лет назад я пришла к выводу, что не хочу ничего выставлять в соцсети и обсуждать с друзьями», — написала дочь пресс-секретаря президента РФ.

Елизавета не хочет, чтобы в ее личную жизнь лезли другие, делали необоснованные предположения, к тому же она верит в сглаз.

Пескова также с детства верит в силу семьи и брака, но признает, что данные институты в современном мире потихоньку разваливаются. Для нее брак — это союз перед Богом, а не какие-то определенные документы.

«В моем понимании, муж — лучший друг, любовник, наставник», — добавляет она, отмечая, что брак по расчету — это отвратительно.

Также дочь пресс-секретаря президента РФ против крупных свадебных мероприятий, пишет bfm.ru.

Формат ее свадьбы все еще определяется.

В комментариях к посту Лиза Пескова отметила, что разница в возрасте между ней и женихом девять лет. Самой девушке 21 год.

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