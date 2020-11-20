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20 ноября
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Жизнь

Дочь Веры Брежневой снялась в откровенном клипе мамы

Дочь Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман снялась в откровенном клипе певицы «Сестра».

Соня Киперман, дочь Веры Брежневой.
Соня Киперман, дочь Веры Брежневой.
fishki.net

Девушка предстала в ярком, необычном для себя образе — с пышными кудрями, коротком топе и шортах.

Впрочем, ее наряд был куда скромнее, чем у мамы — Брежнева танцует в полузакрытом купальнике и плещется в практически обнаженном виде в аквариуме.

Короткий кусок ролика Вера выложила в своем Instagram.

Соня также поделилась фото со съемок клипа. «Он был мой самый сладкий сон», — подписала она снимок строчкой из песни матери.

Поклонники остались в восторге от образа девушки: «Да да, разглядели Вас, Соня!», «Горячая девушка, пленительный изгибы, ноги огонь, скоро маме придётся подвинуться», «Красотка, клип супер!», — написали комментаторы.

Напомним, что у Веры Брежневой двое детей — 19-летняя Соня и 10-летняя Сара Киперман.

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