Дочь Веры Брежневой снялась в откровенном клипе мамы

Девушка предстала в ярком, необычном для себя образе — с пышными кудрями, коротком топе и шортах.
Впрочем, ее наряд был куда скромнее, чем у мамы — Брежнева танцует в полузакрытом купальнике и плещется в практически обнаженном виде в аквариуме.
Короткий кусок ролика Вера выложила в своем Instagram.
Соня также поделилась фото со съемок клипа. «Он был мой самый сладкий сон», — подписала она снимок строчкой из песни матери.
Поклонники остались в восторге от образа девушки: «Да да, разглядели Вас, Соня!», «Горячая девушка, пленительный изгибы, ноги огонь, скоро маме придётся подвинуться», «Красотка, клип супер!», — написали комментаторы.
Напомним, что у Веры Брежневой двое детей — 19-летняя Соня и 10-летняя Сара Киперман.